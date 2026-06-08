«Буду рада заключить договор о вступлении Украины» 8.06.2026, 16:39

Марта Кос

Марта Кос рассказала о сроках переговоров с ЕС.

Вступление государств в Европейский Союз невозможно ограничить конкретными датами, но существуют сроки, на которые рассчитывают кандидаты.

Об этом рассказала на встрече с журналистами в Киеве еврокомиссар Марта Кос, сообщает корреспондент «Европейской правды».

Комиссар Кос подчеркнула, что, несмотря на запросы Украины об определении даты вступления, Евросоюз не может этого сделать, так как так устроен процесс расширения. В то же время Еврокомиссия не возражает против того, чтобы страна-кандидат сама устанавливала для себя временные планы.

- Расширение ЕС никогда не основывается на датах. Но у нас есть ситуация, когда отдельные кандидаты устанавливают определенные временные рамки, которые мы поддерживаем, – отметила она.

В качестве примеров Кос привела другие, помимо Украины, государства и намерения, которые они донесли до Брюсселя.

- Черногория хочет завершить технические переговоры, то есть закрыть все главы, до конца этого года или в начале следующего. Мы поддерживаем, но Черногории нужно показать результаты. Албания говорит, что хочет сделать это до конца следующего года – хорошо, но также нужно это сделать. Молдова хочет завершить техническую часть переговоров в 2028 году. Мы также не против этого прогресса, – пояснила она.

Еврокомиссар напомнила, что расширение представляет собой сочетание технической части переговоров, за которую отвечает Еврокомиссия, и политической части.

Кос не стала говорить, какое именно намерение Киева относительно технических переговоров видят в Брюсселе. Как известно, Украина заявляет о планах не только провести переговоры, но и вступить в ЕС как можно скорее, причем назывались разные даты – от 2027 до 2030 года.

- Лично я буду очень рада, если Украина подпишет соглашение о вступлении в течение моего мандата. Но привести Украину в ЕС – это значительно больше, чем моя ответственность, – добавила она. Мандат Кос в Еврокомиссии заканчивается в конце 2029 года.

Впрочем, она призвала Киев исходить из того, что Украина присоединится к тем кандидатам, которые будут иметь схожий прогресс реформ.

- Прогресс каждого государства будет зависеть от реформ. И если прогресс реформ будет сопоставимым – то и прогресс в переговорах будет схожим. Для государств, которые продвигаются медленнее – прогресс будет замедляться, – пояснила она.

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос убеждена, что дебаты о вступлении Украины в ЕС позволят найти подход к частичной интеграции еще до полноценного вступления.

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