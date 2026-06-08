«Это пицца из будущего?» 8.06.2026, 16:23

иллюстративное фото

Белоруску смутила пицца из «Соседей» со странной датой на упаковке.

Пользовательница Threads Юлия заметила в магазине «Соседи» пиццу со странной датой на упаковке. О своих наблюдениях девушка поделилась в соцсети, пишет Blizko.by.

фото: blizko.by

Автора смутили даты на пиццах быстрого приготовления Nravizza с пеперони и грибами. На одном продукте были указаны цифры 10.06.2026, на другом — 13.06.2026. Девушка указала на эту неточность продавцу в день посещения магазина — 6 июня. В ответ консультант сказала, что это время изготовления, что еще больше смутило пользовательницу.

фото: blizko.by

В комментариях пользователи поделились своими историями странностей в датах продукции и предположили, что на ценнике был указан срок, до которого продукт годен:

— «Я так торт в «Евроопте» покупала. 22 февраля в 22:00 уже была на всех проставлена дата 23 февраля. Оставила запись в книге жалоб и предложений, на что по итогу мне написали, что продавец кондитерского уже ушла домой и ей нужно было промаркировать товары, которые оставались.»

— «Не удивлюсь, если с датой будущего, внутри окажется прошлогодняя плесень.»

— «А я суши сегодня видела, 04.07.26, тоже в «Соседях».»

— «У меня другой был обман в «Соседях. Трубочки со сгущенкой, фасовка по три штуки которые, общей граммовкой 250 грамм. По итогу из всех перевешанных с заведующей магазина ни одна упаковка не добралась до отметки 180 грамм. Были и по 154. Нормально так. Сняли с прилавка. После этого уже не было таких проблем, хотя до этого часто попадались пустотелые.»

фото: blizko.by

— «Чтобы не перебивать каждый день, сразу на неделю вперед влупили.»

— «Может это «годен до...?»

Пришли объяснить позицию и сотрудники «Соседей». Оказалось, что это действительно время изготовления, выставленное немного необычным способом:

— «Работала в «Соседях», это действительно время производства, просто совпало что месяц 06 сейчас, завтра посмотрите. На продукции свежей будет 07 стоять, это же не будет значит, что они на месяц вперед срок поставили.»

— «Это 10 утра и 13 часов, июнь 2026 года, очевидно же.»

— «По-хорошему, они должны были (раз указывается время) поставить время и полную дату для понимания, то есть — 10.06.06.26, как в «Евроопте».»

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