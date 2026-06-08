Белорусская водка теряет место на мировом рынке
- 8.06.2026, 16:12
Сразу две марки вылетеліиз в престижного алкогольного рейтинга.
Белорусские водочные бренды ухудшили свои позиции в рейтинге алкогольных напитков The Millionaires' Club 2025.
Чтобы попасть в этот список, производитель должен продавать не менее 1 млн девятилитровых кейсов в год (один кейс содержит 18 бутылок по 0,5 литра). По итогам 2025 года соответствовали этому индикативу только два белорусских бренда, хотя год назад их было четыре.
Самое высокое место у «Бульбаша», который поднялся с 122-й на 120-ю строчку. А вот «Стольградная» от «Минск Кристалл» опустилась в рейтинге с 119-го на 144-е место.
Вообще не попали на этом раз в «клуб миллионеров» водки «Брестъ-Литовскъ» и «Коноплянка».
Вечным лидером алкогольного рейтинга остается корейский соджу Jinro.