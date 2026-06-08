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Трамп хочет отпраздновать свой день рождения боями в клетке

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  • 8.06.2026, 16:14
Трамп хочет отпраздновать свой день рождения боями в клетке
Дональд Трамп

Президент США выбрал такой спорт не просто так.

Планы президента США Дональда Трампа провести на территории Белого дома турниры UFC в рамках празднования 250-летия США и собственного 80-летия вызвали дискуссию о границах политического зрелища и роли насилия в публичной культуре, пишет The Atlantic (перевод — сайт Charter97.org).

Идея проведения боев без правил в символическом месте американской власти воспринимается критиками как попытка превратить государственный ритуал в развлекательное шоу с элементами физического противостояния. В этом контексте обсуждаются и более гротескные сценарии, подчеркивающие стремление к максимальной зрелищности, от конкурсов до массовых развлечений на лужайках резиденции президента.

Сторонники подобного формата видят в нем продолжение популярной культуры и спорта, в то время как оппоненты считают, что Белый дом исторически ассоциируется с государственным достоинством и символической сдержанностью, а не с демонстрацией агрессии.

Аналитики отмечают, что использование элементов насилия в политическом имидже не является новым явлением для Трампа. Еще до президентства он активно применял риторику жесткости и публичные заявления, апеллирующие к идее наказания и доминирования, что впоследствии стало частью его политического образа.

В разные периоды его политической карьеры наблюдалось стремление подчеркнуть силу через образ противостояния — от риторики в отношении преступности до публичных комментариев о действиях силовых структур и военных операций. Это формирует устойчивый визуальный и символический ряд, в котором насилие интерпретируется как проявление контроля и решительности.

Исторически американские президенты старались отделять государственные институты от развлекательных форматов, подчеркивая торжественность и универсальный характер национальных символов. Даже при объявлении о ликвидации террористических лидеров акцент делался на сдержанности и коллективной памяти, а не на демонстративной агрессии.

Сегодняшняя дискуссия вокруг возможных мероприятий в Белом доме отражает более широкий вопрос: где проходит граница между популярной культурой и государственным символизмом, и может ли политическое лидерство опираться на эстетику силы, не разрушая институциональную традицию.

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