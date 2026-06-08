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Путина ждет физическая изоляция или устранение

  • Игорь Эйдман
  • 8.06.2026, 16:35
Путина ждет физическая изоляция или устранение
Игорь Эйдман

Российская верхушка ищет выход из войны уже после диктатора.

Путин сейчас, по всей видимости, подвергается сильному давлению российской верхушки, которая хочет прекратить зашедшую в тупик войну. С этим, вероятно, связано то, что он все настойчивее, буквально с маниакальным упорством, вопреки общеизвестным фактам, повторяет, что Россия наступает на всех фронтах и скоро окончательно победит. Таким образом, он пытается гипнотизировать свое окружение: еще немного, еще чуть-чуть, потерпите, скоро победим и весь этот кошмар закончится.

Поездка Абрамовича к Зеленскому – последняя попытка российской верхушки убедить Путина остановить войну. Абрамовича послал к Зеленскому не Путин, который просто неохотно позволил ему этот визит. Абрамович выступил в переговорах с Зеленским в качестве представителя интересов большей части российской правящей элиты и олигархата. Он должен был получить от украинского президента какие-то рамочные условия будущего мирного соглашения, на которые ориентировались бы российские власти. А дальше он попытался убедить Путина пойти на переговоры и заморозить эту войну.

Как мы видим, ничего у Абрамовича не вышло. Путин отказался от переговоров. Теперь условия Зеленского российские власти будут рассматривать в качестве основы для прекращения войны уже после Путина. Им надо понимать, что их ждет в случае устранения диктатора и начала реального мирного процесса, который при нем невозможен.

Дальше будет нарастать скрытое давление верхушки на Путина: фронда, саботаж. Возможны и какие-то коллективные демарши силовиков и/или руководителей экономического блока правительства и ЦБ с требованием остановки войны как быстро развивающейся в критически опасном для России направлении: угроза Крыму, украинские удары по Москве и Питеру, портам и НПЗ, нарастание экономических и финансовых проблем.

А закончиться это может только физической изоляцией и/или устранением диктатора.

P.S. Зеленский прекрасно понимает эту ситуацию, поэтому открыто намекает Путину в своем письме на то, что за отказ от мира тот может поплатиться жизнью.

Игорь Эйдман, Telegram

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