Путина ждет физическая изоляция или устранение Игорь Эйдман

8.06.2026, 16:35

Игорь Эйдман

Российская верхушка ищет выход из войны уже после диктатора.

Путин сейчас, по всей видимости, подвергается сильному давлению российской верхушки, которая хочет прекратить зашедшую в тупик войну. С этим, вероятно, связано то, что он все настойчивее, буквально с маниакальным упорством, вопреки общеизвестным фактам, повторяет, что Россия наступает на всех фронтах и скоро окончательно победит. Таким образом, он пытается гипнотизировать свое окружение: еще немного, еще чуть-чуть, потерпите, скоро победим и весь этот кошмар закончится.

Поездка Абрамовича к Зеленскому – последняя попытка российской верхушки убедить Путина остановить войну. Абрамовича послал к Зеленскому не Путин, который просто неохотно позволил ему этот визит. Абрамович выступил в переговорах с Зеленским в качестве представителя интересов большей части российской правящей элиты и олигархата. Он должен был получить от украинского президента какие-то рамочные условия будущего мирного соглашения, на которые ориентировались бы российские власти. А дальше он попытался убедить Путина пойти на переговоры и заморозить эту войну.

Как мы видим, ничего у Абрамовича не вышло. Путин отказался от переговоров. Теперь условия Зеленского российские власти будут рассматривать в качестве основы для прекращения войны уже после Путина. Им надо понимать, что их ждет в случае устранения диктатора и начала реального мирного процесса, который при нем невозможен.

Дальше будет нарастать скрытое давление верхушки на Путина: фронда, саботаж. Возможны и какие-то коллективные демарши силовиков и/или руководителей экономического блока правительства и ЦБ с требованием остановки войны как быстро развивающейся в критически опасном для России направлении: угроза Крыму, украинские удары по Москве и Питеру, портам и НПЗ, нарастание экономических и финансовых проблем.

А закончиться это может только физической изоляцией и/или устранением диктатора.

P.S. Зеленский прекрасно понимает эту ситуацию, поэтому открыто намекает Путину в своем письме на то, что за отказ от мира тот может поплатиться жизнью.

Игорь Эйдман, Telegram

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