ВВС: Трамп собирается управлять Венесуэлой 4.01.2026, 13:08

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Как именно?

Президент США Дональд Трамп после пленения венесуэльского правителя Николаса Мадуро заявил, что Соединенные Штаты сами будут управлять Венесуэлой до некоего перехода власти, пишет ВВС.

При этом глава Белого дома дал понять, что Вашингтон рассчитывает управлять страной руками вице-президента Делси Родригес. Но она сама обращении к народу высказалась несколько в другом ключе.

«Мы собираемся управлять этой страной до тех пор, пока не сможем провести безопасный, настоящий, разумный переход власти», — сказал Трамп [он употребил английское выражение «run the country»].

«Мы хотим мира, свободы и справедливости для великого народа Венесуэлы, — добавил глава Белого дома. — Мы не можем пойти на риск, что кто-то другой, кого не заботит благополучие народа Венесуэлы, возьмет власть над Венесуэлой», — сказал Трамп на пресс-конференции по случаю захвата Мадуро.

Затем, отвечая на уточняющие вопросы журналистов, Трамп сказал, что США собираются назначить некую группу людей, которая будет управлять Венесуэлой.

Затем он объяснил, что управлять ею по сути будут люди, стоявшие в тот момент у него за спиной: вместе с ним пресс-конференцию проводили госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, глава ЦРУ Джон Рэтклифф и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Какой будет роль Родригес?

Затем Трамп сообщил, что Марко Рубио поговорил об этом по телефону с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес.

«Она по сути готова делать то, что мы считаем необходимым, чтобы вернуть Венесуэле величие. Все очень просто», — заявил президент США. «У нее просто нет другого выбора», — добавил он.

При этом лидера венесуэльской оппозиции и лауреата Нобелевской премии Марию Корину Мачадо Трамп, судя по его словам, у власти в Венесуэле не видит.

«Ее не поддерживают, не уважают внутри страны. Она очень милая женщина, но к ней нет уважения», — заявил Трамп, не пояснив, откуда у него такие сведения.

Мачадо после пленения американцами Мадуро опубликовала в соцсети обращение к народу, в котором, в частности, заявила, что страну должен возглавить Эдуардо Гонсалес Уррутия, который в прошлом году, заменив отстраненную Мачадо, соперничал с Мадуро на президентских выборах. Гонсалес, как доказывает оппозиция, выиграл, но Мадуро фальсифицировал выборы.

С последним официально согласны — и не признают Мадуро легитимным президентом — многие демократические страны мира, в том числе и США.

Между тем, Мадуро продолжает официально признавать вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, которая после задержания президента стала де-факто лидером страны.

Вскоре после пресс-конференции Трампа Родригес выступила с обращением к народу и, в частности, сказала, что в Венесуэле есть только один президент — и это Николас Мадуро.

Родригес осудила «вооруженную агрессию» США, заявила, что в Венесуэле продолжает действовать ее прежняя власть, и что эта власть готова защищать страну. Родригес также призвала сограждан к спокойствию и единству.

Ее обращение передало государственное телевидение, рядом с ней стояли ее брат и спикер парламента Хорхе Родригес, министр внутренних дел Диосдадо Кабельо, а также министры иностранных дел и обороны.

Уже после этого обращения Марко Рубио сказал, что США дальше, в ближайшие дни, будут действовать, исходя из поступков венесуэльских властей.

«Мы считаем, что у них появляются уникальные, исторические возможности послужить на благо своей страны, и мы надеемся, что они воспользуются этой возможностью», — сказал Рубио газете New York Times, имея в виду членов нынешнего руководства Венесуэлы.

