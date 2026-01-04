Кадыров показался на публике с тростью
- 4.01.2026, 16:30
Диктатора Чечни недавно госпитализировали.
Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые за последнее время появился на публике после сообщений о его госпитализации, на открытии школы хафизов в селе Новый Шарой в Чечне. Он пришел с тростью.
Об этом сообщает российское издание 7×7.
Сам Кадыров заявил, что мероприятие прошло 3 декабря, что подтверждается метаданными ролика. Однако еще 31 декабря его советник говорил о школе как о готовящейся к открытию, значит событие произошло в этом году.
Отмечается, что это не первый раз, когда он появляется с тростью: в марте 2024 года его уже видели в таком виде на видео, опубликованных пресс-службой, на фоне слухов об ухудшении его здоровья.
31 декабря издание Новая газета со ссылкой на источники сообщило, что Кадыров планировал принять участие в традиционном предновогоднем заседании Госсовета России и 24 декабря прилетел в Москву, но в ночь на 25 декабря его состояние здоровья резко ухудшилось и его привезли на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.