Кадыров показался на публике с тростью 4.01.2026, 16:30

Рамзан Кадыров

Диктатора Чечни недавно госпитализировали.

Глава Чечни Рамзан Кадыров впервые за последнее время появился на публике после сообщений о его госпитализации, на открытии школы хафизов в селе Новый Шарой в Чечне. Он пришел с тростью.

Об этом сообщает российское издание 7×7.

Сам Кадыров заявил, что мероприятие прошло 3 декабря, что подтверждается метаданными ролика. Однако еще 31 декабря его советник говорил о школе как о готовящейся к открытию, значит событие произошло в этом году.

Отмечается, что это не первый раз, когда он появляется с тростью: в марте 2024 года его уже видели в таком виде на видео, опубликованных пресс-службой, на фоне слухов об ухудшении его здоровья.

31 декабря издание Новая газета со ссылкой на источники сообщило, что Кадыров планировал принять участие в традиционном предновогоднем заседании Госсовета России и 24 декабря прилетел в Москву, но в ночь на 25 декабря его состояние здоровья резко ухудшилось и его привезли на реанимобиле в Центральную клиническую больницу Управления делами президента РФ.

