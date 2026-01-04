Япония впервые отправила боевые самолеты в Европу
- 4.01.2026, 19:41
Это важный знак.
Япония впервые в истории направила свои истребители F-15J в Европу, усилив взаимодействие с союзниками по НАТО и подчеркнув растущую взаимозависимость между Индо-Тихоокеанским и Евро-Атлантическим регионами, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Миссия, получившая название «Атлантические орлы», включала не только самолеты, но и транспортные средства, персонал и планировщиков, и охватила Канада, Великобритания и Германия. Основной целью стало проведение совместных учений и повышение совместимости с вооруженными силами НАТО.
По словам генерала Мориты Такэхиро, главы Японских воздушных сил самообороны, миссия символизирует расширение операционных возможностей японских F-15 через Атлантику. Некоторые самолеты уже оснащены системами Link 16, а модернизация по программе Japan Super Interceptor (JSI) позволит интегрировать их с современными системами НАТО, включая EPAWSS для повышения выживаемости в сложных условиях.
Ранее азиатские армии крайне редко направляли боевые подразделения в Европу — последний пример относится к Первой мировой войне, когда японские эсминцы защищали британские конвои. Сегодняшняя миссия демонстрирует не только символическое присутствие, но и практическую готовность Японии участвовать в коллективной обороне.
Миссия подчеркивает общие интересы Японии и Европы в отношении России. Япония обеспокоена оккупацией южных Курильских островов и территориальными притязаниями Москвы. Направление японских самолетов в Европу демонстрирует, что союзники Индо-Тихоокеанского региона готовы активно участвовать в обеспечении евро-атлантической безопасности.