Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы 1 4.01.2026, 22:51

Дональд Трамп

Президент США заявил, что ее может ждать судьба, «худшая, чем у Мадуро».

Президент США Дональд Трамп заявил, что если вице-президент Венесуэлы «не сделает то, что правильно», ее ждет худшая судьба, чем судьба Николаса Мадуро, которого вывезли из Венесуэлы, чтобы судить в США.

«Если она не сделает то, что правильно, она заплатит очень большую цену, вероятно, большую, чем Мадуро», — сказал Трамп 4 января в интервью The Atlantic.

Издание называет слова президента США «не такой уж и завуалированной угрозой».

Трамп четко дал понять, что не потерпит того, что он назвал дерзким неприятием Родригес вмешательства США, которое привело к захвату Мадуро, отмечается в статье.

