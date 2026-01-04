Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы

Трамп пригрозил вице-президенту Венесуэлы1
Президент США заявил, что ее может ждать судьба, «худшая, чем у Мадуро».
Президент США Дональд Трамп заявил, что если вице-президент Венесуэлы «не сделает то, что правильно», ее ждет худшая судьба, чем судьба Николаса Мадуро, которого вывезли из Венесуэлы, чтобы судить в США.
«Если она не сделает то, что правильно, она заплатит очень большую цену, вероятно, большую, чем Мадуро», — сказал Трамп 4 января в интервью The Atlantic.
Издание называет слова президента США «не такой уж и завуалированной угрозой».
Трамп четко дал понять, что не потерпит того, что он назвал дерзким неприятием Родригес вмешательства США, которое привело к захвату Мадуро, отмечается в статье.