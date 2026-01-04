закрыть
Стало известно, когда Мадуро официально огласят обвинения

  • 4.01.2026, 23:25
Стало известно, когда Мадуро официально огласят обвинения
Николас Мадуро

Заседание пройдет в окружном суде Нижнего Манхэттена.

Обвинения в адрес диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро будут официально зачитаны в суде Нью-Йорка вечером 5 января. Об этом пишет The Washington Post.

Оглашение обвинений назначено на 20:00 по Минску. Мадуро предстанет перед окружным судьей Элвином Хеллерштейном в суде Нижнего Манхэттена.

Мадуро будут предъявлены обвинения в наркотерроризме и других преступлениях. Суд над ним может начаться на следующей неделе. Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер руководил картелем Cartel de los Soles. Теперь же, по словам главы Белого дома, Мадуро «больше не президент».

