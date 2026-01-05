NYT: Танцы Мадуро стали последней каплей 8 5.01.2026, 8:13

Новые подробности спецоперации США.

Беззаботное поведение захваченного США диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро, в частности его танцы на телевидении на фоне обострения отношений с Вашингтоном, стало одним из факторов, подтолкнувших администрацию американского президента Дональда Трампа к началу спецоперации в Каракасе.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений в Белом доме.

По данным издания, именно публичные появления Мадуро и его демонстративное спокойствие во время эскалации с Вашингтоном убедили команду Дональд Трамп, что венесуэльский диктатор игнорирует сигналы США. Речь идет, в частности, об очередном американском ударе по венесуэльскому судну, которое в Вашингтоне связывали с наркотрафиком. Несмотря на это, Мадуро продолжил публичные выступления, включая танцы на государственном телевидении.

Как отмечает газета, на этой неделе он вновь появился в эфире, реагируя на очередное обострение — удар по причалу, который США считают объектом, задействованным в незаконной торговле наркотиками. Во время трансляции Мадуро танцевал под электронную музыку, а закадровый голос на английском повторял фразу: «No crazy war» («Никакой безумной войны»).

Источники NYT утверждают, что таким образом Мадуро якобы проверял, не являются ли угрозы Трампа блефом. В Вашингтоне же подобное поведение расценили как насмешку над США, что и стало одной из причин решения о проведении спецоперации в столице Венесуэлы.

