Много стрельбы, шпионы и крепость в Каракасе: как коммандос США дерзко похитили Мадуро 13 4.01.2026, 13:38

8,924

Диктатор прятался в бункере за стальной дверью.

Правителя Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию задержали силы специального назначения США во время ночного рейда в Каракасе (столица Венесуэлы). По словам президента США Дональда Трампа, операция была тщательно спланирована.

Подробности дерзкой военной операции США рассказывает издание Daily Mail, ссылаясь прежде всего на заявления американского лидера, ряд других должностных лиц и источники в Центральном разведывательном управлении США. Известно, что Мадуро находился в хорошо укрепленном бункере, который охранялся как крепость и имел специальную «безопасную комнату» со стальными дверями толщиной шесть дюймов. Президент Венесуэлы пытался добраться до этого помещения, однако американские военные помешали ему.

«Он (Мадуро – ред.) не смог закрыть дверь, потому что наши ребята были слишком быстрыми. Застали ли мы его врасплох? Частично – да, но они ждали чего-то. Сопротивления было много. Было много стрельбы», – рассказал Трамп.

Подробности операции

После нескольких недель подготовки и ожидания благоприятных погодных условий, 2 января в 22:46 президент США согласовал операцию Absolute Resolve. За ходом рейда президент США и его советники наблюдали в режиме реального времени из защищенной комнаты в резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида, США). Трамп заявил, что наблюдать за рейдом в реальном времени было «блестяще».

«Я смотрел это буквально как телевизионное шоу. Если бы вы видели эту скорость – это было невероятно», – добавил американский лидер.

В начале рейда Каракас, столица Венесуэлы, осталась без освещения. По словам американского президента, силы страны обладают соответствующими техническими возможностями, однако неизвестно, шла ли речь о кибератаке или вмешательстве в энергосистему.

По словам генерала Дэна Кейна, к операции были привлечены подразделения армии, флота, ВВС, морской пехоты, сил специальных операций и разведывательных структур США. В миссии участвовали более 150 летательных аппаратов, включая истребители F-18, F-22, F-35, бомбардировщики B-1, вертолеты Seahawk и Chinook и беспилотники, которые действовали с авианосца Gerald R. Ford и других кораблей вблизи побережья Венесуэлы.

Спецназовцы проникли на территорию комплекса Мадуро, спустившись с вертолетов. Там их встретили с интенсивным вооруженным сопротивлением. После перестрелки, в районе Форт-Тиуна Мадуро и его жену задержали за считанные секунды. Подразделения Delta Force (элитное подразделение специального назначения американской армии) были готовы прорезать стальные двери с помощью газовых резцов, но этого не понадобилось.

Вся операция длилась 2 часа 28 минут, при этом захватить Мадуро удалось менее чем за полчаса.

Задержанных доставили на борт USS Iwo Jima, где их арестовали агенты ФБР Южного округа Нью-Йорка. Против Мадуро и его жены обнародовали обновленный обвинительный акт по обвинениям в наркотерроризме, контрабанде кокаина и незаконном хранении пулеметов. Вечером субботы, 3 января, их перевезли в Нью-Йорк для содержания в Metropolitan Detention Center.

Власти Венесуэлы пока не сообщили о точном количестве жертв среди военных или гражданских, однако известно как минимум о гибели одной женщины. В ходе операции двое американских военных получили легкие огнестрельные ранения, один из вертолетов был поврежден, но смог вернуться на корабль. Дональд Трамп заявил, что США были готовы ко второй волне операции, однако после результатов рейда потребность в ней, по его словам, отпала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com