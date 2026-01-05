Ученые нашли необычное применение мху 5.01.2026, 10:52

В этих «живучих» растениях может «храниться» много важной информации.

Представьте себе мох в шляпе детектива. Нет, это не сон при температуре 40, а образ, отсылающий к новому исследованию от группы американских ученых. Они выявили криминалистический потенциал мха, пишет «Нож».

У большинства видов мхов нет полноценных стеблей и листьев. Благодаря своему простому строению они произрастают во влажной, затененной и болотистой среде. Проще говоря, им комфортно находиться там, где многие другие растения быстро погибнут.

Ученые неспроста заинтересовались мхами: в этих «живучих» растениях может «храниться» много важной информации.

«На мхах могут жить различные виды мелких организмов, которые могут дать нам дополнительную информацию. Это означает, что мхи могут быть ценным инструментом для криминалистов, пытающихся установить место совершения преступления», — пояснил Мэтт фон Конрат, руководитель отдела ботанических коллекций в Филдовском музее естественной истории.

Команда исследователей изучила научную литературу в области криминалистики, опубликованную за последние 150 лет. Специалисты хотели понять, как часто мхи упоминались в материалах уголовных расследований.

По данным ученых, подобных историй было сравнительно немного. Так, самый ранний задокументированный случай относится к 1929 году. Тогда рост мха на разлагающемся человеческом скелете помог следователям определить, как давно умер человек.

С тех пор в Финляндии, Швеции, Италии, Китае и США было зарегистрировано еще как минимум десять подобных случаев. В каждом из них мохообразные помогали полицейским установить время, место или обстоятельства преступления.

Исследователи надеются, что их обзор популяризирует использование мохообразных в уголовных расследованиях. Они уверены: это позволит многим людям добиться справедливости.

«С помощью этой статьи мы хотим привлечь внимание к судебной ботанике и побудить правоохранительные органы признавать ценность даже самых маленьких фрагментов растений при проведении расследований», — заключили исследователи.

