Очереди на границе с Польшей за выходные выросли более чем в шесть раз
- 5.01.2026, 12:11
- 1,612
На выезд из Беларуси ждут сотни легковых автомобилей.
Государственный пограничный комитет (ГПК) сообщил, что на выезд из Беларуси очереди за новогодние подарки на границе с Польшей выросли в 6,5 раз. Причем это не фуры, а легковушки.
По данным ГПК, самый загруженный сейчас переход - Брест-Тересполь, где скопилось около 800 легковых автомобилей.
Тем временем очереди выросли и на других пунктах пропуска. На недавно открытом КПП Бобровники стоят порядка 100 легковушек.
В то же время, в Литву ждут проезда намного меньше автомобилей. «По состоянию на 10:00 перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 40 легковушек», - сообщили в ГПК Беларуси.