Очереди на границе с Польшей за выходные выросли более чем в шесть раз 5.01.2026, 12:11

1,612

иллюстративное фото PAP

На выезд из Беларуси ждут сотни легковых автомобилей.

Государственный пограничный комитет (ГПК) сообщил, что на выезд из Беларуси очереди за новогодние подарки на границе с Польшей выросли в 6,5 раз. Причем это не фуры, а легковушки.

По данным ГПК, самый загруженный сейчас переход - Брест-Тересполь, где скопилось около 800 легковых автомобилей.

Тем временем очереди выросли и на других пунктах пропуска. На недавно открытом КПП Бобровники стоят порядка 100 легковушек.

В то же время, в Литву ждут проезда намного меньше автомобилей. «По состоянию на 10:00 перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 40 легковушек», - сообщили в ГПК Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com