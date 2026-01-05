закрыть
5 января 2026, понедельник, 13:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Очереди на границе с Польшей за выходные выросли более чем в шесть раз

  • 5.01.2026, 12:11
  • 1,612
Очереди на границе с Польшей за выходные выросли более чем в шесть раз
иллюстративное фото PAP

На выезд из Беларуси ждут сотни легковых автомобилей.

Государственный пограничный комитет (ГПК) сообщил, что на выезд из Беларуси очереди за новогодние подарки на границе с Польшей выросли в 6,5 раз. Причем это не фуры, а легковушки.

По данным ГПК, самый загруженный сейчас переход - Брест-Тересполь, где скопилось около 800 легковых автомобилей.

Тем временем очереди выросли и на других пунктах пропуска. На недавно открытом КПП Бобровники стоят порядка 100 легковушек.

В то же время, в Литву ждут проезда намного меньше автомобилей. «По состоянию на 10:00 перед литовским погранпереходом Мядининкай (Каменный Лог) фиксируется 40 легковушек», - сообщили в ГПК Беларуси.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский
Забытый урок Рейгана
Забытый урок Рейгана Петр Издебский