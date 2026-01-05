«Работы предстоит очень много»: венесуэльцы заговорили о возвращении домой
- 5.01.2026, 15:32
- 1,102
Отстранение Мадуро от власти дало шанс на перемены в стране.
Внезапное отстранение диктатора Николаса Мадуро от власти вселило надежду в венесуэльцев, живущих в США, на изменения в их родной стране — и на возможность когда-нибудь вернуться домой, пишет CNN.
«Я очень надеюсь, что моя бабушка сможет познакомиться со своим правнуком», — рассказал житель Далласа Альдо Сорделли в интервью партнеру CNN телеканалу WFAA.
Сорделли, родившийся в Венесуэле и приехавший в США в 1990-е годы по студенческим визам своих родителей, сообщил, что сразу после появления новостей об американской военной операции по захвату Мадуро позвонил своей бабушке в Каракас.
От ударной волны близлежащих ударов США в ее доме выбило окно, однако она не пострадала — и вскоре начала отмечать отстранение венесуэльского лидера от власти.
По словам Сорделли, в детстве он каждое лето ездил в Венесуэлу. Его родители решили остаться в США после избрания Уго Чавеса президентом страны в 1998 году, что привело к приходу к власти движения чавизма, продолжившегося и при Мадуро.
Семья Сорделли перестала посещать Венесуэлу более десяти лет назад из-за опасений, связанных с ростом преступности.
Владелец венесуэльского ресторана в Далласе Фернандо Себеда также выразил надежду, что уход Мадуро со временем откроет ему путь к возвращению на родину.
«Венесуэле нужны порядок и уважение… чтобы, возможно, вернуться к тому, какой она была раньше», — сказал Себеда в комментарии WFAA, отметив, что вернется, когда условия улучшатся. «Работы предстоит очень много».