«Работы предстоит очень много»: венесуэльцы заговорили о возвращении домой 5.01.2026, 15:32

1,102

Фото: Reuters

Отстранение Мадуро от власти дало шанс на перемены в стране.

Внезапное отстранение диктатора Николаса Мадуро от власти вселило надежду в венесуэльцев, живущих в США, на изменения в их родной стране — и на возможность когда-нибудь вернуться домой, пишет CNN.

«Я очень надеюсь, что моя бабушка сможет познакомиться со своим правнуком», — рассказал житель Далласа Альдо Сорделли в интервью партнеру CNN телеканалу WFAA.

Сорделли, родившийся в Венесуэле и приехавший в США в 1990-е годы по студенческим визам своих родителей, сообщил, что сразу после появления новостей об американской военной операции по захвату Мадуро позвонил своей бабушке в Каракас.

От ударной волны близлежащих ударов США в ее доме выбило окно, однако она не пострадала — и вскоре начала отмечать отстранение венесуэльского лидера от власти.

По словам Сорделли, в детстве он каждое лето ездил в Венесуэлу. Его родители решили остаться в США после избрания Уго Чавеса президентом страны в 1998 году, что привело к приходу к власти движения чавизма, продолжившегося и при Мадуро.

Семья Сорделли перестала посещать Венесуэлу более десяти лет назад из-за опасений, связанных с ростом преступности.

Владелец венесуэльского ресторана в Далласе Фернандо Себеда также выразил надежду, что уход Мадуро со временем откроет ему путь к возвращению на родину.

«Венесуэле нужны порядок и уважение… чтобы, возможно, вернуться к тому, какой она была раньше», — сказал Себеда в комментарии WFAA, отметив, что вернется, когда условия улучшатся. «Работы предстоит очень много».

