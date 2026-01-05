NYT: В «русском поселке» в Китае есть водка, но нет русских 2 5.01.2026, 22:40

Русская культура в Эньхэ сохранилась лишь в виде «фольклорной карикатуры».

В населенном пункте Эньхе, созданном китайскими властями как «этнический русский поселок», никто уже не говорит по-русски. Об этом говорится в репортаже The New York Times, опубликованном 4 января.

Журналисты, побывавшие в Эньхе, обнаружили, что там есть бревенчатые хижины, как в РФ, вывески с кириллицей, «но нет русских», хотя ранее их там проживало «тысячи».

Издание обращает внимание, что Владимир Путин воюет против Украины, потому что называет ее частью «русского мира», потому что они говорят по-русски, но в то же время в Китае РФ потеряла «многовековой иностранный форпост своего языка и культуры».

В Эньхэ, по словам атора публикации в NYT, от России «мало что осталось, кроме ностальгии и декораций для туристов». Но еще есть березы, толстый снег, бревенчатые домики в сибирском стиле, кириллица и водка, пишет издание.

«Этнические русские», которые здесь проживали, утратили связь с родиной в результате происходивших в течение нескольких поколений смешанных браков с китайцами, монголами и другими местными жителями.

Глава поселка Ли Пэн, далекий потомок россиян, признал, что через несколько лет местные жители станут такими же, как остальные китайцы. Он «понимает лишь несколько слов по-русски» и дома говорит по-китайски, а православную Пасху отмечает «только как культурный праздник», далекий от религии.

Медиа пишет, что этническими русскими считаются 40% населения Эньхэ, состоящего из 2895 человек. Но мало кто их этих «россиян» говорит на каком-либо языке, кроме китайского.

Русская культура в Эньхэ сохранилась в основном в виде «фольклорной карикатуры, призванной привлечь китайских туристов». В местном музее ее представляют самовары, матрешки, мемориальные доски в честь советского диктатора Иосифа Сталина, деревянная сауна и восковые фигуры россиян в старинной традиционной одежде.

Местный пастух, которого журналист NYT спросил о Путине, не знает, что он нелегитимный президент РФ и только «слышал о ком-то с таким именем в СМИ».

Также в Эньхэ уже не учат русскому языку в начальной школе. Медиа напоминает, что Путин возмущался по этому поводу, когда говорил о подобной ситуации в странах Балтии и Украине.

Исчезла в Эньхэ и православная церковь, а крест на вершине золотого купола на закрытом деревянном здании в центре деревни – снесли. Журналисты пишут, что местные чиновники отрицают, что он когда-либо там был, но «крест отчетливо виден на старых фото».

