5 января 2026, понедельник, 23:18
Делси Родригес официально стала временным президентом Венесуэлы

  • 5.01.2026, 22:49
  • 1,202
Делси Родригес официально стала временным президентом Венесуэлы
Делси Родригес

Она принесла присягу.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного лидера Боливарианской Республики.

«Постановляю: вы, гражданка Дельсина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла», — сказал спикер парламента Хорхе Родригес. Он также поздравил Родригес с назначением.

Родригес прежде параллельно возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти страны.

