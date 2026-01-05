Делси Родригес официально стала временным президентом Венесуэлы 5.01.2026, 22:49

1,202

Делси Родригес

Она принесла присягу.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного лидера Боливарианской Республики.

«Постановляю: вы, гражданка Дельсина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла», — сказал спикер парламента Хорхе Родригес. Он также поздравил Родригес с назначением.

Родригес прежде параллельно возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти страны.

