Делси Родригес официально стала временным президентом Венесуэлы
- 5.01.2026, 22:49
- 1,202
Она принесла присягу.
Исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 5 января принесла присягу в качестве временного лидера Боливарианской Республики.
«Постановляю: вы, гражданка Дельсина Родригес Гомес, наделяетесь полномочиями временного президента Боливарианской Республики Венесуэла», — сказал спикер парламента Хорхе Родригес. Он также поздравил Родригес с назначением.
Родригес прежде параллельно возглавляла Министерство экономики и финансов, а также Министерство нефти страны.