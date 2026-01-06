закрыть
6 января 2026, вторник, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Латиноамериканская леди Макбет: почему жена Мадуро была «закулисной силой»

1
  • 6.01.2026, 16:36
  • 2,252
Латиноамериканская леди Макбет: почему жена Мадуро была «закулисной силой»

Силия Флорес долгое время играла решающую роль в венесуэльской политике.

Сильная фигура венесуэльской политики Силия Флорес, жена свергнутого диктатора Николаса Мадуро, предстала перед судом США по обвинениям в наркотрафике и коррупции. 69-летняя Флорес вместе с мужем была арестована после штурма президентского дворца в Каракасе и экстренно вывезена в США.

В Нью-Йорке их обвинили в сговоре по наркоторговле, импорте кокаина и нарушении оружейных законов. Флорес заявила о полной невиновности, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Флорес давно считается «ключевой фигурой за кулисами власти». Она начала политическую карьеру в 1990-х, защищая бывшего президента Уго Чавеса, находившегося в тюрьме после неудачного переворота, а Мадуро был активистом в его поддержку. Впоследствии Флорес стала депутатом Национальной ассамблеи, первой женщиной-президентом парламента и генеральным прокурором. Она оставалась главным советником Мадуро и укрепляла позиции режима в судебной системе, назначая лояльных судей.

В 2015 году внимание к Флорес привлекли ее племянники, арестованные за перевозку 800 кг кокаина в США. Суд приговорил их к 18 годам, однако они были освобождены в 2022 году в рамках обмена заключенными. Обвинения против Флорес также связаны с их действиями, включая предполагаемые взятки для организации встреч с наркоторговцами.

Согласно расследованию США, Мадуро возглавлял «Картель солнц» — группировку генералов, получавших миллионы долларов от колумбийских наркоторговцев в обмен на пропуск кокаина через Венесуэлу. Флорес обвиняют в участии в этих схемах, а также в содействии террористическим организациям.

Мадуро настаивает на невиновности супруги, заявляя: «Не трогайте Силию… ее единственный грех — быть моей женой».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский