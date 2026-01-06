Латиноамериканская леди Макбет: почему жена Мадуро была «закулисной силой» 1 6.01.2026, 16:36

Силия Флорес долгое время играла решающую роль в венесуэльской политике.

Сильная фигура венесуэльской политики Силия Флорес, жена свергнутого диктатора Николаса Мадуро, предстала перед судом США по обвинениям в наркотрафике и коррупции. 69-летняя Флорес вместе с мужем была арестована после штурма президентского дворца в Каракасе и экстренно вывезена в США.

В Нью-Йорке их обвинили в сговоре по наркоторговле, импорте кокаина и нарушении оружейных законов. Флорес заявила о полной невиновности, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Флорес давно считается «ключевой фигурой за кулисами власти». Она начала политическую карьеру в 1990-х, защищая бывшего президента Уго Чавеса, находившегося в тюрьме после неудачного переворота, а Мадуро был активистом в его поддержку. Впоследствии Флорес стала депутатом Национальной ассамблеи, первой женщиной-президентом парламента и генеральным прокурором. Она оставалась главным советником Мадуро и укрепляла позиции режима в судебной системе, назначая лояльных судей.

В 2015 году внимание к Флорес привлекли ее племянники, арестованные за перевозку 800 кг кокаина в США. Суд приговорил их к 18 годам, однако они были освобождены в 2022 году в рамках обмена заключенными. Обвинения против Флорес также связаны с их действиями, включая предполагаемые взятки для организации встреч с наркоторговцами.

Согласно расследованию США, Мадуро возглавлял «Картель солнц» — группировку генералов, получавших миллионы долларов от колумбийских наркоторговцев в обмен на пропуск кокаина через Венесуэлу. Флорес обвиняют в участии в этих схемах, а также в содействии террористическим организациям.

Мадуро настаивает на невиновности супруги, заявляя: «Не трогайте Силию… ее единственный грех — быть моей женой».

