В леса одного из районов Беларуси выпустят благородных оленей

В леса одного из районов Беларуси выпустят благородных оленей1
- 6.01.2026, 22:37
Лесные угодья в Гродненской области пополнятся стадами оленей. Об этом рассказали в местном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Сразу 72 особи благородного оленя доставили в Островецкий район в рамках государственной программы «Белорусский лес».
Сейчас животные проходят период адаптации к новому месту. Отмечается, что для них созданы все необходимые условия.
Просторный вольер оборудован кормушками, подкормочными площадками. Также обеспечена охрана от браконьеров.
По информации комитета, в неволе олени пробудут до весны 2026 года. Затем, когда сформируется стадо, его выпустят в дикую природу.