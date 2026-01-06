закрыть
6 января 2026, вторник
В леса одного из районов Беларуси выпустят благородных оленей

  • 6.01.2026, 22:37
  • 1,350
В леса одного из районов Беларуси выпустят благородных оленей

Сейчас животные проходят период адаптации к новому месту.

Лесные угодья в Гродненской области пополнятся стадами оленей. Об этом рассказали в местном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Сразу 72 особи благородного оленя доставили в Островецкий район в рамках государственной программы «Белорусский лес».

Сейчас животные проходят период адаптации к новому месту. Отмечается, что для них созданы все необходимые условия.

Просторный вольер оборудован кормушками, подкормочными площадками. Также обеспечена охрана от браконьеров.

По информации комитета, в неволе олени пробудут до весны 2026 года. Затем, когда сформируется стадо, его выпустят в дикую природу.

