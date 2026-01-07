Atlantic Council: Перед США встал сложный выбор 1 7.01.2026, 13:02

1,986

Фото: REUTERS/Maxwell Briceno

Как Трамп может защитить демократическое будущее Венесуэлы.

После успешной операции США по задержанию венесуэльского диктатора Николаса Мадуро главный вопрос сместился с военной плоскости в политическую. Что делать дальше, чтобы обеспечить демократическое будущее Венесуэлы? Несмотря на точность операции и одобрение со стороны президента США Дональда Трампа, неожиданным шагом администрации стало решение поддержать временное руководство страной со стороны вице-президента Делси Родригес — давней соратницы Мадуро, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Вашингтон сделал ставку на краткосрочный прагматизм, сосредоточившись на вопросах безопасности и экономики, а не на немедленном переходе к демократии. При этом Трамп публично усомнился в поддержке лидера оппозиции Марии Корины Мачадо, несмотря на то что именно она фактически привела оппозицию к победе на выборах 2024 года, в которых сама не была допущена к участию.

По Конституции Венесуэлы Родригес может исполнять обязанности президента до 180 дней, после чего должны быть объявлены выборы. Однако правовая неопределенность и опыт прошлых лет вызывают опасения, что процесс может быть затянут или искажен. Госсекретарь США Марко Рубио признал, что демократический переход «требует времени», но не назвал выборы приоритетом.

Пока администрация Трампа делает упор на стратегические цели: контроль над нефтяной отраслью, борьбу с наркоторговлей, вытеснение вооруженных группировок. США намерены использовать свое влияние, устанавливая четкие требования и сроки их выполнения.

Эксперты отмечают, что без реальных шагов — освобождения политзаключенных, допуска всех кандидатов к выборам и гарантий прозрачного голосования — риск повторения фиктивных выборов остается высоким. Следующий этап для Вашингтона может оказаться сложнее военной операции — добиться от переходной власти реальных реформ и создать условия для свободных и честных выборов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com