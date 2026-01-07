Следы огня и подписи комиссии: в Варшаве показали бюллетени 2020 года 6 7.01.2026, 18:28

6,168

Полина Шарендо-Панасюк

Лукашисты пытались уничтожить их сразу после выборов.

Коллекция Музея Вольной Беларуси в Варшаве в январе 2026 года пополнилась уникальными артефактами. Бывшая политзаключённая Полина Шарендо-Панасюк передала учреждению оригинальные бюллетени с президентских выборов 2020 года, которые были спасены из огня.

История этих документов драматична. Как отмечают в музее, власти пытались уничтожить их в одной из брестских котельных 10‑11 августа 2020-го, сразу после выборов, чтобы скрыть следы фальсификаций. Однако местные активисты сумели буквально вытащить бумаги из огня и позже передали их Полине Шарендо-Панасюк. Об этом пишет «Радыё Свабода».

Все время, пока активистка находилась в заключении, бюллетени были надежно спрятаны на территории Беларуси. Напомним, Полина провела за решеткой несколько лет — ей дважды добавляли срок по статье за «злостное неповиновение администрации колонии». Только после ее освобождения в феврале 2025 года и срочной эвакуации семьи за границу стало возможным вывезти и эти доказательства.

Сейчас 20 бюллетеней стали новыми экспонатами музея. На них отчетливо видны следы огня, а также подписи членов избирательных комиссий, что свидетельствует об аутентичности документов. В музее подчеркивают: спасенные листы — это не только объект коллективной памяти, но и прямое доказательство преступлений режима, которое может быть использовано в будущих судах.

Фото: Радыё Свабода

Фото: Радыё Свабода

Музей Вольной Беларуси, основанный в Варшаве в 2022 году, специализируется именно на таких свидетельствах эпохи. В его фондах уже хранится более 400 экспонатов, которые отражают борьбу белорусов: от тюремных роб и писем политзаключенных (в том числе Виктора Бабарико и замученного Алеся Пушкина) до вещей бойцов Полка Калиновского. Передача бюллетеней стала очередным вкладом в сохранение правды о событиях 2020 года.

