закрыть
8 января 2026, четверг, 18:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сеть союзников России за рубежом трещит по швам

2
  • 8.01.2026, 16:39
  • 4,096
Сеть союзников России за рубежом трещит по швам

Путин лишилась сразу нескольких ключевых союзников.

Попытки Путина выстроить альтернативный Западу центр силы сталкиваются с серьезным кризисом. За короткий срок Москва фактически лишилась сразу нескольких ключевых союзников — Сирии, Ирана и Венесуэлы, которые долгие годы рассматривались Кремлем как опоры в противостоянии с США, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В Сирии, где Россия после военного вмешательства превратила страну в клиентское государство, власть перешла к исламистскому руководству, не заинтересованному в сохранении тесных связей с Москвой. Будущее российских военных баз в Тартусе остается неопределенным, а часть флота уже была выведена.

Иран, с которым в 2024 году было подписано соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», также перестал быть надежным союзником. Во время ударов Израиля и США по иранским объектам Россия не оказала заявленной поддержки. После конфликта иранская экономика резко ослабла, что лишило Тегеран возможности помогать Москве, в том числе в контексте войны в Украине.

Дополнительным ударом стало падение режима Николаса Мадуро в Венесуэле после военного вмешательства США. За два десятилетия Россия продала Каракасу вооружений более чем на 20 млрд долларов США и использовала страну как плацдарм влияния в Латинской Америке. Теперь эта опора утрачена, как и возможность косвенно поддерживать антиамериканские режимы на Кубе и в Никарагуа.

На фоне давления со стороны Вашингтона и переговоров о мирном урегулировании в Украине ослабление союзников резко сужает пространство для маневра Кремля. Действия администрации президента США Дональда Трампа демонстрируют готовность США жестко защищать свои сферы влияния — от Латинской Америки до Арктики — и подрывают попытки России сформировать альтернативный мировой порядок.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский