Сеть союзников России за рубежом трещит по швам 2 8.01.2026, 16:39

4,096

Путин лишилась сразу нескольких ключевых союзников.

Попытки Путина выстроить альтернативный Западу центр силы сталкиваются с серьезным кризисом. За короткий срок Москва фактически лишилась сразу нескольких ключевых союзников — Сирии, Ирана и Венесуэлы, которые долгие годы рассматривались Кремлем как опоры в противостоянии с США, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

В Сирии, где Россия после военного вмешательства превратила страну в клиентское государство, власть перешла к исламистскому руководству, не заинтересованному в сохранении тесных связей с Москвой. Будущее российских военных баз в Тартусе остается неопределенным, а часть флота уже была выведена.

Иран, с которым в 2024 году было подписано соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве», также перестал быть надежным союзником. Во время ударов Израиля и США по иранским объектам Россия не оказала заявленной поддержки. После конфликта иранская экономика резко ослабла, что лишило Тегеран возможности помогать Москве, в том числе в контексте войны в Украине.

Дополнительным ударом стало падение режима Николаса Мадуро в Венесуэле после военного вмешательства США. За два десятилетия Россия продала Каракасу вооружений более чем на 20 млрд долларов США и использовала страну как плацдарм влияния в Латинской Америке. Теперь эта опора утрачена, как и возможность косвенно поддерживать антиамериканские режимы на Кубе и в Никарагуа.

На фоне давления со стороны Вашингтона и переговоров о мирном урегулировании в Украине ослабление союзников резко сужает пространство для маневра Кремля. Действия администрации президента США Дональда Трампа демонстрируют готовность США жестко защищать свои сферы влияния — от Латинской Америки до Арктики — и подрывают попытки России сформировать альтернативный мировой порядок.

