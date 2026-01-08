Самолет Дубай-Москва подал сигнал бедствия 8.01.2026, 17:26

4,886

Фото: jetphotos.com

Он кружит в небе.

Самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Дубая в Москву, подал сигнал бедствия и в течение часа кружит над территорией для выработки топлива. За его полетом следят тысячи пользователей сервиса Flightradar, сообщают росСМИ.

Boeing 767-224 (рейс UT 716) вылетел из аэропорта Аль-Мактум и должен был приземлиться во Внуково в 21:15 по Минску. Однако через некоторое время после взлета экипаж передал аварийный код «7700». По предварительным данным, для безопасной посадки лайнеру необходимо выработать топливо, для чего он выполняет циркуляцию в воздушном пространстве.

5 января самолет, следовавший рейсом из Египта, совершил в московском аэропорту Шереметьево аварийную посадку, которая прошла в штатном режиме. Оперативные службы аэропорта встретили борт и обеспечили его сопровождение согласно стандартным протоколам действий в подобных ситуациях.

В конце декабря самолет, следовавший из Чебоксар в Москву, подал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com