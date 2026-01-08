закрыть
8 января 2026, четверг, 19:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Комичный случай в НХЛ: вратарь спрятался за скамейкой запасных

  • 8.01.2026, 19:29
Комичный случай в НХЛ: вратарь спрятался за скамейкой запасных

Он не хотел выходить на лед после семи пропущенных его командой шайб.

Запасной голкипер «Сент‑Луиса» Джоэл Хофер стал причиной комичной ситуации во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

Основной вратарь «Блюз» Биннингтон показал слабую игру, отразив всего 28 из 35 бросков (80%). В конце матча главный тренер Джим Монгомери попытался заменить его на запасного голкипера. В это время Хофер спрятался в подтрибунном помещении и осторожно выглядывал из-за угла.

Сейчас «Сент-Луис» с 42 очками идет на седьмом месте Центрального дивизиона. «Чикаго» набрал 43 очка, одержав четвертую победу подряд, и занимает пятое место в турнирной таблице.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский