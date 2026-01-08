Комичный случай в НХЛ: вратарь спрятался за скамейкой запасных 8.01.2026, 19:29

Он не хотел выходить на лед после семи пропущенных его командой шайб.

Запасной голкипер «Сент‑Луиса» Джоэл Хофер стал причиной комичной ситуации во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.

Основной вратарь «Блюз» Биннингтон показал слабую игру, отразив всего 28 из 35 бросков (80%). В конце матча главный тренер Джим Монгомери попытался заменить его на запасного голкипера. В это время Хофер спрятался в подтрибунном помещении и осторожно выглядывал из-за угла.

Сейчас «Сент-Луис» с 42 очками идет на седьмом месте Центрального дивизиона. «Чикаго» набрал 43 очка, одержав четвертую победу подряд, и занимает пятое место в турнирной таблице.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com