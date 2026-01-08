Комичный случай в НХЛ: вратарь спрятался за скамейкой запасных
Он не хотел выходить на лед после семи пропущенных его командой шайб.
Запасной голкипер «Сент‑Луиса» Джоэл Хофер стал причиной комичной ситуации во время гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго». Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу хозяев.
Основной вратарь «Блюз» Биннингтон показал слабую игру, отразив всего 28 из 35 бросков (80%). В конце матча главный тренер Джим Монгомери попытался заменить его на запасного голкипера. В это время Хофер спрятался в подтрибунном помещении и осторожно выглядывал из-за угла.
Сейчас «Сент-Луис» с 42 очками идет на седьмом месте Центрального дивизиона. «Чикаго» набрал 43 очка, одержав четвертую победу подряд, и занимает пятое место в турнирной таблице.