Как секретный проект Toyota стал культовым внедорожником

Как секретный проект Toyota стал культовым внедорожником1
- 8.01.2026, 20:28
История модели началась еще в 1990-х.
Toyota FJ Cruiser, созданный в строжайшей тайне, в 2026 году отмечает 20-летие и окончательно закрепляет за собой статус современного классического автомобиля. Производство модели началось в январе 2006 года, а сам внедорожник стал одной из самых ярких интерпретаций ретро-дизайна начала 2000-х, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
На рубеже 1990–2000-х автопром переживал волну ностальгии, на рынок выходили New Beetle, Mini и Chrysler PT Cruiser. Toyota присоединилась к тренду, представив концепт FJ Cruiser в 2003 году на автосалоне в Детройте. Положительная реакция публики подтолкнула компанию к запуску серийной версии, которая дебютировала в предсерийном виде в Чикаго в 2005 году, а затем встала на конвейер в Японии.
История модели началась еще в 1990-х. Проект, получивший внутреннее название Rugged Youth Utility, разрабатывался тайно группой менеджеров и инженеров Toyota, включая Акио Тойоду. Целью было привлечь молодых покупателей за счет современного переосмысления легендарного Land Cruiser 40-й серии. На раннем этапе инженеры даже устанавливали кузова FJ40 на шасси Tacoma, проверяя жизнеспособность идеи.
После долгих обсуждений проект получил одобрение, а финальный дизайн, разработанный 24-летним дизайнером Джин Вон Кимом, был признан лучшим. В основу серийного FJ Cruiser легла платформа F2, использовавшаяся также для Land Cruiser Prado, Lexus GX и Toyota 4Runner.
Сегодня FJ Cruiser считается культовым внедорожником, сочетающим брутальный характер, ретро-стиль и настоящие внедорожные возможности.