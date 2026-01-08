закрыть
8 января 2026, четверг, 21:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Как секретный проект Toyota стал культовым внедорожником

1
  • 8.01.2026, 20:28
  • 1,586
Как секретный проект Toyota стал культовым внедорожником

История модели началась еще в 1990-х.

Toyota FJ Cruiser, созданный в строжайшей тайне, в 2026 году отмечает 20-летие и окончательно закрепляет за собой статус современного классического автомобиля. Производство модели началось в январе 2006 года, а сам внедорожник стал одной из самых ярких интерпретаций ретро-дизайна начала 2000-х, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

На рубеже 1990–2000-х автопром переживал волну ностальгии, на рынок выходили New Beetle, Mini и Chrysler PT Cruiser. Toyota присоединилась к тренду, представив концепт FJ Cruiser в 2003 году на автосалоне в Детройте. Положительная реакция публики подтолкнула компанию к запуску серийной версии, которая дебютировала в предсерийном виде в Чикаго в 2005 году, а затем встала на конвейер в Японии.

История модели началась еще в 1990-х. Проект, получивший внутреннее название Rugged Youth Utility, разрабатывался тайно группой менеджеров и инженеров Toyota, включая Акио Тойоду. Целью было привлечь молодых покупателей за счет современного переосмысления легендарного Land Cruiser 40-й серии. На раннем этапе инженеры даже устанавливали кузова FJ40 на шасси Tacoma, проверяя жизнеспособность идеи.

После долгих обсуждений проект получил одобрение, а финальный дизайн, разработанный 24-летним дизайнером Джин Вон Кимом, был признан лучшим. В основу серийного FJ Cruiser легла платформа F2, использовавшаяся также для Land Cruiser Prado, Lexus GX и Toyota 4Runner.

Сегодня FJ Cruiser считается культовым внедорожником, сочетающим брутальный характер, ретро-стиль и настоящие внедорожные возможности.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив
Вглядываясь в год 2026-й
Вглядываясь в год 2026-й Игорь Липсиц
Мелкие кремлевские шулеры испугались
Мелкие кремлевские шулеры испугались Иван Преображенский