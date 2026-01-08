Иран погрузился в цифровой блэкаут
- 8.01.2026, 21:06
В стране продолжаются массовые протесты.
В Иране, где с конца прошлого года продолжаются массовые акции протеста и неповиновения, произошло общенациональное отключение интернета, сообщает сервис мониторинга работы Сети NetBlocks.
«Оперативные данные показывают, что Иран сейчас переживает общенациональное отключение интернета; этому инциденту предшествовала серия усиливающихся мер цифровой цензуры, нацеленных на протесты по всей стране», — говорится в сообщении сервиса.
Ранее в этот же день сервис сообщил о потере связности у магистрального интернет‑провайдера TCI в Иране в охваченном беспорядками городе Керманшах. Сервис также сообщил об отключении интернета в регионах Ирана.
Позже NetBlocks сообщил, что Тегеран и другие районы Ирана входят в режим цифрового блэкаута, поскольку сразу у нескольких провайдеров было зафиксировано падение уровня подключения.
Эти события могут серьезно ограничить возможности освещения событий «с земли» по мере распространения протестов, отметили в сервисе.