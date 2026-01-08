Иран погрузился в цифровой блэкаут 8.01.2026, 21:06

В стране продолжаются массовые протесты.

В Иране, где с конца прошлого года продолжаются массовые акции протеста и неповиновения, произошло общенациональное отключение интернета, сообщает сервис мониторинга работы Сети NetBlocks.

«Оперативные данные показывают, что Иран сейчас переживает общенациональное отключение интернета; этому инциденту предшествовала серия усиливающихся мер цифровой цензуры, нацеленных на протесты по всей стране», — говорится в сообщении сервиса.

Ранее в этот же день сервис сообщил о потере связности у магистрального интернет‑провайдера TCI в Иране в охваченном беспорядками городе Керманшах. Сервис также сообщил об отключении интернета в регионах Ирана.

Позже NetBlocks сообщил, что Тегеран и другие районы Ирана входят в режим цифрового блэкаута, поскольку сразу у нескольких провайдеров было зафиксировано падение уровня подключения.

Эти события могут серьезно ограничить возможности освещения событий «с земли» по мере распространения протестов, отметили в сервисе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com