Reuters: США рассматривают выплаты жителям Гренландии в размере до $100 тысяч

  • 8.01.2026, 21:25
В рамках попытки убедить их «отделиться от Дании».

Американские чиновники обсуждали возможность отправки единовременных выплат жителям Гренландии в рамках попытки убедить их «отделиться от Дании и, возможно, присоединиться к Соединенным Штатам». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным двух из них, речь идет о суммах от $10 тыс. до $100 тыс. на человека. Население острова — около 57 тыс человек.

Ранее The Times писала, что администрация Трампа может добиться контроля над Гренландией четырьмя способами: воздействовать силой (военное торжение), выкупить остров, предложить Договор о свободной ассоциации, или допустить комбинацию — к примеру, сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением присутствия США, как военного, так и экономического.

