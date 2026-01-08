Трамп отреагировал на голосование в Сенате США по ограничению его действий 8.01.2026, 22:53

Президент США заявил, что «республиканцам должно быть стыдно».

Республиканцам должно быть стыдно за сенаторов, которые проголосовали вместе с демократами, пытаясь отобрать у администрации Белого дома полномочия защищать США. Так американский лидер Дональд Трамп отреагировал на двухпартийную резолюцию сенаторов, ограничивающую его решения по Венесуэле.

«Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Рэнд Пол, Джош Хоули и Тодд Янг больше никогда не должны быть избраны на должность. Этот голос значительно ослабляет американскую самооборону и национальную безопасность, препятствует полномочиям президента как Верховного главнокомандующего. В любом случае, и несмотря на их «глупость», закон о военных полномочиях неконституционен, полностью нарушая статью II Конституции, как ранее определяли все президенты и их министерства юстиции», — заявил Трамп.

Он отметил, что на следующей неделе состоится более важное голосование в Сенате именно по этому вопросу.

Напомним, Сенат США 8 января проголосовал за двухпартийную резолюцию, которая запрещает президенту Дональду Трампу использовать военную силу «на территории Венесуэлы или против нее» без предварительного одобрения Конгресса. Ко всем 47 демократам, проголосовавшим «за», присоединились пять республиканцев.

Полноценное голосование в Сенате по этой резолюции состоится на следующей неделе. Для ее принятия потребуется простое большинство, и ожидается, что она будет одобрена. Однако документ должен пройти Палату представителей и получить подпись президента, поэтому маловероятно, что она станет законом. Тем не менее резолюция посылает Трампу серьезный сигнал, который может повлиять на его дальнейшие внешнеполитические шаги — как в отношении Венесуэлы, так и других стран.

