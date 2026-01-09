Трамп о захваченном США танкере Marinera: Он уже разгружает нефть
Президент США подчеркнул, что корабль российский.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже выгружают нефть с российского танкера, который на днях захватили американцы.
Об этом сообщает Fox News.
В ходе беседы ведущий затронул тему Венесуэлы и последних событий связанных с ней. Отвечая на один из вопросов Трамп упомянул российский танкер.
«Вы знаете, мы перехватили российский грузовой корабль, который там шел. У него было сопровождение из российских кораблей, но они решили не связываться с нами. И мы взяли этот корабль. Он разгружает нефть», - сказал американский лидер.
Также он подчеркнул, что США забирают нефть «на миллиарды и миллиарды долларов».
«И это будут сотни миллиардов долларов. Это будут триллионы долларов», - добавил Трамп.
В то же время глава Белого дома отказался отвечать, говорил ли он с диктатором РФ Владимиром Путиным после захвата танкера.
Кроме того, комментируя тему Венесуэлы, президент США анонсировал, что сегодня в Белом доме будет встреча с крупнейшими нефтяными компаниями, которые инвестируют в нефтяную отрасль Венесуэлы минимум 100 млн долларов.