Россия начала резко сокращать добычу нефти 1 9.01.2026, 17:09

5,538

Из-за проблем с поставками в Индию и Китай.

Российские нефтяные компании в декабре были вынуждены значительно сократить добычу из-за санкций администрации Дональда Трампа, которые осложнили продажи нефти крупнейшим клиентам — Индии и Китаю.

По данным Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, правительство РФ в 2022 году засекретило данные о добыче. В декабре объемы производства снизились более чем на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,326 млн баррелей в день. Это стало крупнейшим спадом с середины 2024 года, когда Россия соблюдала квоты ОПЕК+.

Сейчас в рамках соглашения с нефтедобывающими странами РФ может наращивать производство, но вместо этого добыча в декабре неожиданно упала и находится на 250 тысяч баррелей в сутки ниже квоты.

Продажа нефти для компаний также становится всё сложнее: хотя танкеры продолжают вывозить около 4 млн баррелей в сутки, часть сырья «застревает» в море в ожидании разгрузки. С конца ноября объём нереализованной российской нефти увеличился на 30 млн баррелей. Дополнительно на добычу могли повлиять украинские удары по месторождениям «Лукойла» в Каспийском море, отмечает Bloomberg.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com