Россия начала резко сокращать добычу нефти

Россия начала резко сокращать добычу нефти1
- 9.01.2026, 17:09
- 5,538
Из-за проблем с поставками в Индию и Китай.
Российские нефтяные компании в декабре были вынуждены значительно сократить добычу из-за санкций администрации Дональда Трампа, которые осложнили продажи нефти крупнейшим клиентам — Индии и Китаю.
По данным Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, правительство РФ в 2022 году засекретило данные о добыче. В декабре объемы производства снизились более чем на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,326 млн баррелей в день. Это стало крупнейшим спадом с середины 2024 года, когда Россия соблюдала квоты ОПЕК+.
Сейчас в рамках соглашения с нефтедобывающими странами РФ может наращивать производство, но вместо этого добыча в декабре неожиданно упала и находится на 250 тысяч баррелей в сутки ниже квоты.
Продажа нефти для компаний также становится всё сложнее: хотя танкеры продолжают вывозить около 4 млн баррелей в сутки, часть сырья «застревает» в море в ожидании разгрузки. С конца ноября объём нереализованной российской нефти увеличился на 30 млн баррелей. Дополнительно на добычу могли повлиять украинские удары по месторождениям «Лукойла» в Каспийском море, отмечает Bloomberg.