закрыть
10 января 2026, суббота, 0:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия начала резко сокращать добычу нефти

1
  • 9.01.2026, 17:09
  • 5,538
Россия начала резко сокращать добычу нефти

Из-за проблем с поставками в Индию и Китай.

Российские нефтяные компании в декабре были вынуждены значительно сократить добычу из-за санкций администрации Дональда Трампа, которые осложнили продажи нефти крупнейшим клиентам — Индии и Китаю.

По данным Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с официальной статистикой, правительство РФ в 2022 году засекретило данные о добыче. В декабре объемы производства снизились более чем на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,326 млн баррелей в день. Это стало крупнейшим спадом с середины 2024 года, когда Россия соблюдала квоты ОПЕК+.

Сейчас в рамках соглашения с нефтедобывающими странами РФ может наращивать производство, но вместо этого добыча в декабре неожиданно упала и находится на 250 тысяч баррелей в сутки ниже квоты.

Продажа нефти для компаний также становится всё сложнее: хотя танкеры продолжают вывозить около 4 млн баррелей в сутки, часть сырья «застревает» в море в ожидании разгрузки. С конца ноября объём нереализованной российской нефти увеличился на 30 млн баррелей. Дополнительно на добычу могли повлиять украинские удары по месторождениям «Лукойла» в Каспийском море, отмечает Bloomberg.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Процесс пошел
Процесс пошел Ирина Халип
Будет ли ответ?
Будет ли ответ? Леонид Невзлин
Мощный удар по личному имиджу Путина
Мощный удар по личному имиджу Путина Аббас Галлямов
Это будет однозначно интересный год
Это будет однозначно интересный год Виктор Андрусив