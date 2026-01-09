Появилось видео захвата США российского танкера Olina 2 9.01.2026, 17:44

7,064

Судно задержано в Карибском море недалеко от Тринидада.

США задержали танкер Olina в Карибском море вблизи острова Тринидад. Операция уже завершилась. Это уже пятое задержание судна за последние недели, связанное с попытками Вашингтона контролировать экспорт венесуэльской нефти.

Танкер Olina, который, согласно публичной базе данных судоходства Equasis, шел под фальшивым флагом Восточного Тимора, ранее вышел из Венесуэлы и затем снова вернулся в регион.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com