Появилось видео захвата США российского танкера Olina

Появилось видео захвата США российского танкера Olina2
- 9.01.2026, 17:44
- 7,064
Судно задержано в Карибском море недалеко от Тринидада.
США задержали танкер Olina в Карибском море вблизи острова Тринидад. Операция уже завершилась. Это уже пятое задержание судна за последние недели, связанное с попытками Вашингтона контролировать экспорт венесуэльской нефти.
Танкер Olina, который, согласно публичной базе данных судоходства Equasis, шел под фальшивым флагом Восточного Тимора, ранее вышел из Венесуэлы и затем снова вернулся в регион.