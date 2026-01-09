закрыть
Появилось видео захвата США российского танкера Olina

  • 9.01.2026, 17:44
Судно задержано в Карибском море недалеко от Тринидада.

США задержали танкер Olina в Карибском море вблизи острова Тринидад. Операция уже завершилась. Это уже пятое задержание судна за последние недели, связанное с попытками Вашингтона контролировать экспорт венесуэльской нефти.

Танкер Olina, который, согласно публичной базе данных судоходства Equasis, шел под фальшивым флагом Восточного Тимора, ранее вышел из Венесуэлы и затем снова вернулся в регион.

