9 января 2026, пятница, 16:29
США задержали танкер с российской нефтью

  9.01.2026, 16:18
США задержали танкер с российской нефтью

Olina захвачен у острова Тринидад.

США задержали танкер Olina в Карибском море вблизи острова Тринидад. Это уже пятый подобный перехват судов за последние недели в рамках усилий Вашингтона по контролю экспорта венесуэльской нефти. Об этом сообщил в пятницу, 9 января, американский чиновник, пишет Reuters.

По данным украинской разведки, танкер задействован в экспорте нефти и нефтепродуктов в обход санкций G7 из российских портов Балтийского и Черного морей, а также тихоокеанского региона, преимущественно в КНР, Индию и Турцию.

На Olina наложены санкции США, Великобритании, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

