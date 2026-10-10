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Посол Южной Кореи покинул Украину

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  • 10.10.2026, 10:58
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Посол Южной Кореи покинул Украину
Посол Южной Кореи Пак Кичанг
Фото: zn.ua

Пак Кичанг, которого ранее отозвал Сеул, уже находится на родине.

Посол Южной Кореи Пак Кичанг, которого ранее отозвал Сеул, выехал из Украины и уже находится на родине. Об этом написало южнокорейское агентство Yonhap. По данным Yonhap, Пак Кичанг уже находится на родине.

В Южную Корею он прибыл через два дня после того, как южнокорейское внешнеполитическое ведомство объявило о его отзыве.

Правительство Южной Кореи приняло решение отозвать посла из Украины из-за «нерешенных вопросов» между двумя странами. Сеул по-прежнему надеется на дипломатическое решение возникших проблем.

В ответ на это спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что Киев готов вернуться к конструктивному диалогу с Сеулом.

По его мнению, «дипломатические отношения должны быть выше эмоций».

Напомним, в сентябре мировой общественности стало известно, что Украина передала Южной Корее двух военнослужащих КНДР, взятых в плен ВСУ. Президент Южной Кореи Ли Чже Мен обвинил Украину в разглашении тайны и потребовал извинений.

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