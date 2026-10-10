Переговоры Украины, Европы и США в Майами завершились досрочно 17 10.10.2026, 11:13

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Удастся ли остановить войну до зимы?

На следующий день переговоров в Майами при участии представителей Украины, Европы и США не будет. Они завершились досрочно.

Об этом сообщил старший корреспондент Radio Free Europe/Radio Liberty в Вашингтоне Алекс Рауфоглу.

Источники сообщили журналисту, что на следующий день переговоров не будет.

«Переговоры в Майами завершились раньше, чем планировалось. На следующий день не будет», - написал Рауфоглу.

Переговоры в Майами

Напомним, представители США, Великобритании, Франции, Германии, Еврокомиссии, Украины и НАТО провели в Майами переговоры о деэскалации и завершении войны с Россией еще до зимы.

Часть обсуждения была посвящена самым важным вопросам: как подготовиться к зиме, сохранить устойчивость энергосистемы и обеспечить экспорт зерна.

Стороны обсудили гарантии безопасности и долгосрочные договоренности, которые должны защитить Украину и Европу от новых войн. Отдельной темой стали послевоенное восстановление Украины, ее экономический рост и вступление в ЕС.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф назвал переговоры продуктивными. По его словам, они помогли определить вопросы, которые следует проработать перед следующим контактом США с Россией.

В то же время стало известно, что Минфин США разрешил поставки российского дизеля - с него сняли санкции до 7 апреля 2027 года.

Россия поставит на американский и мировой рынки миллионы тонн дизельного горючего. Минфин США уже выдает временную лицензию, которая позволит стране-агрессорке начать поставки.

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