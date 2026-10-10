Трамп: Я должен был получить восемь Нобелевских премий мира, а не одну 43 10.10.2026, 11:38

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Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Президент США снова возмутился вручением премии не ему.

Президент США Дональд Трамп заявил, что «никто никогда не слышал» о лауреатке Нобелевской премии мира Наванетхем «Нави» Пиллэй и она ничего не сделала для получения премии, в отличие от него. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Именно эта женщина получила Нобелевскую премию мира вместо великой страны — Соединенных Штатов Америки, представителем которых являюсь я и которая урегулировала восемь войн, а также сделала многое другое. Я ничего не знаю об этой женщине, как, впрочем, и никто другой! На самом деле, насколько мне известно, никто никогда о ней не слышал, за исключением того факта, что она, совершенно очевидно, ненавидит Израиль. Я не знаю, что сделала эта женщина», — заявил Трамп.

Он отметил, что в Норвежский нобелевский комитет были направлены письма «от каждого президента и премьер-министра стран», которым он помог.

«И сейчас я близок к урегулированию или победе еще в двух конфликтах — с Ираном и между Россией и Украиной. Оба процесса идут с головокружительной скоростью, но забудьте о них: речь о восьми войнах, которые я уже урегулировал. Любой из этих конфликтов, особенно между Пакистаном и Индией, сам по себе был бы более чем достаточным основанием для присуждения мне Нобелевской премии мира. По сути, я должен был получить восемь Нобелевских премий мира, а не одну», — заявил американский лидер.

Трамп добавил, что Нобелевская премия мира «навсегда дискредитирована».

Накануне Нобелевскую премию мира вручили известной южноафриканской юристке, судье и правозащитнице Наванетхем Нави Пиллэй. Она получила международное признание благодаря своей многолетней борьбе за права человека.

Спустя несколько часов после того, как Пиллэй получила Нобелевскую премию мира, администрация президента США Дональда Трампа 9 октября ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС), где она когда-то работала.

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