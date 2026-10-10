ВСУ повторно поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России

ВСУ повторно поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России1
- 10.10.2026, 14:31
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Генеральный штаб сообщил об успешном ударе.
В ночь на 10 октября Сил обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) «Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Степень нанесенного ущерба уточняется.
ЛПДС «Самара» является большим узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.
На станции смешивают нефть с разным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.
Кроме того, подтверждено уничтожение 7 октября 2026 четырех резервуаров РВС-50000 и масштабный пожар на ЛПДС «Самара».
Напомним, ЛПДС «Самара» - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.
7 октября в Самарской области снова горел один из крупнейших нефтяных хабов России.