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ВСУ повторно поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России

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  • 10.10.2026, 14:31
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ВСУ повторно поразили крупнейшее в Европе нефтяное хранилище России

Генеральный штаб сообщил об успешном ударе.

В ночь на 10 октября Сил обороны Украины повторно поразили линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) «Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области РФ.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Степень нанесенного ущерба уточняется.

ЛПДС «Самара» является большим узлом приема, хранения и смешивания нефти. Сырье поступает по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов России.

На станции смешивают нефть с разным содержанием серы для формирования экспортного сорта Urals. Предприятие задействовано в обеспечении потребностей вооруженных сил РФ.

Кроме того, подтверждено уничтожение 7 октября 2026 четырех резервуаров РВС-50000 и масштабный пожар на ЛПДС «Самара».

Напомним, ЛПДС «Самара» - крупнейшее в Европе хранилище нефти - поразили украинские дроны в ночь на 2 октября.

7 октября в Самарской области снова горел один из крупнейших нефтяных хабов России.

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