«Лукашенко проваливает всё, за что берется»1
- 10.10.2026, 16:21
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Диктатор закатал в лед баснословные суммы.
Читатели сайта Charter97.org эмоционально прокомментировали статью о том, во что Беларуси обошлись 15 лет ледовой лихорадки.
Проводим некоторые из комментариев:
«Это не лихорадка у Лукашенко, это просто зуд».
«Я всегда скептически относился к этой бредовой идее по закатыванию в лед и бетон миллиарда долларов. $190 млн за Чижовка-Арену, $350 млн за Минск-Арену, ушли на личные амбиции одного человека вместо модернизации экономики и медицины.
В итоге страна получила колоссальный экономический и спортивный провал».
«Да не переживайте вы за этот миллиард! Из него большая часть ушла в карманы ушлых чиновников, а другая на счета «главного инвестора»!»
«В сельское хозяйство закопано 50+ миллиардов, председатели и подрядчики набили карманы будь здоров».
«Лучше бы он дал артезианскую воду в Минске. А то обещал давно, но обманул как обычно. Во Фрунзенском и Московском районах Минска вода как и прежде - из Вилейского водохранилища. Пошумели, деньги разворовали и тишина...»
«А случись что, какое-то горе в семье, так на ребенка с миру по нитке собираем, в течении 10-летий, зато на ненужный бетон бабла хватает с избытком, ирод проклятый»