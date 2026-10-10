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«Лукашенко проваливает всё, за что берется»

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  • 10.10.2026, 16:21
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«Лукашенко проваливает всё, за что берется»
Фото: Reuters

Диктатор закатал в лед баснословные суммы.

Читатели сайта Charter97.org эмоционально прокомментировали статью о том, во что Беларуси обошлись 15 лет ледовой лихорадки.

Проводим некоторые из комментариев:

«Это не лихорадка у Лукашенко, это просто зуд».

«Я всегда скептически относился к этой бредовой идее по закатыванию в лед и бетон миллиарда долларов. $190 млн за Чижовка-Арену, $350 млн за Минск-Арену, ушли на личные амбиции одного человека вместо модернизации экономики и медицины.

В итоге страна получила колоссальный экономический и спортивный провал».

«Да не переживайте вы за этот миллиард! Из него большая часть ушла в карманы ушлых чиновников, а другая на счета «главного инвестора»!»

«В сельское хозяйство закопано 50+ миллиардов, председатели и подрядчики набили карманы будь здоров».

«Лучше бы он дал артезианскую воду в Минске. А то обещал давно, но обманул как обычно. Во Фрунзенском и Московском районах Минска вода как и прежде - из Вилейского водохранилища. Пошумели, деньги разворовали и тишина...»

«А случись что, какое-то горе в семье, так на ребенка с миру по нитке собираем, в течении 10-летий, зато на ненужный бетон бабла хватает с избытком, ирод проклятый»

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