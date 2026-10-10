Ледовая лихорадка у Лукашенко 15 Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

10.10.2026, 18:50

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Чем больше становилось дворцов, тем хуже играли белорусские хоккеисты.

Сегодня я хочу поговорить об истории белорусских мегапроектов.

Египетские фараоны строили пирамиды, восточные цари - мавзолеи, а римские императоры - дворцы.

Александру Лукашенко тоже очень хочется наследить в истории. А главное одним волшебным росчерком пера, единомоментно решить все белорусские экономические проблемы.

Поэтому белорусские власти снова и снова, снова и снова власти берутся воплощать в жизнь свои мегаидеи. Хотя исход всегда один и тот же.

«Все инвестиционные проекты, за которые берется правительство, работают из рук вон плохо. Стало правилом наобещать с три короба, а затем просить о продлении срока на год, а то и на годы», - говорил Лукашенко на совещании с правительством в 2018 голу.

Впрочем, первый мегапроект Александра Лукашенко не имел отношения к экономике. Ну то есть в 90 годы, первые семь лет правления Лукашенко белорусская экономика тихонечко катилась в пропасть.

Поэтому главной идеей было, где бы урвать немножко денег.

Отсюда все эти попытки монетизировать братскую любовь с Россией через контрабанду в Россию водки и сигарет, о которых я рассказывал в программе, вышедшей у нас на канале в декабре прошлого года.

Не мавзолей, но тоже памятник

Но после двухтысячного цены на нефть пошли в рост, и Лукашенко сумел присосаться к этим денежным потоком, получая от них тоже свою маленькую толику. А вместе с шальными, как говорит Лукашенко деньгами, появилось непреодолимое желание эти деньги куда-нибудь пристроить.

Ну а если у вас уже и так все есть, но вдруг появились лишние деньги, то на что вы их будете тратить? Вы их потратите на какое-нибудь невинное увлечение. Вот точно также и Лукашенко.

С 2000 года в Беларуси начался настоящий бум строительства ледовых дворцов. За десять лет их в стране было построено около полутора десятков. В следующие несколько лет в стране было возведено еще пять таких сооружений.

Начиналось все скромно. В 2000 году были построены ледовые или просто спортивные дворцы в Гомеле, Могилеве и Бресте вместимостью в 2-3 тысячи человек каждый.

Постепенно размах нарастал.

Все чиновники знали: если вы хотите угодить Лукашенко, то постройте для него ледовый дворец. Как это сделал тогдашний глава Нацбанка Петр Прокопович, по инициативе которого был построен ледовые дворец в его родных Пружанах, городе с населением в 18 тысяч человек.

Ну, глава Нацбанка мог себе позволить.

Самым грандиозным памятником этой дворцовой лихорадки стал комплекс Минск-арена, официальное открытие которого состоялось в 2010 году. Он вмещает 15 тысяч зрителей.

Первоначально стоимость строительства оценивалась в 105 миллионов долларов. За время пути собачку успела подрасти в три раза. В итоге дворец обошелся по меньшей мере в 350 миллионов.

Дорогая лихорадка

В общей сложности дворцовая лихорадка Лукашенко стоила стране один сто миллионов долларов. Хотя эти цифры, скорее всего не являются полными.

«Всякие намеки, что президент слишком много построил этих ледовых дворцов, - никчемные, мы строили их для людей», говорил Лукашенко в 2017 году, когда ледовая лихорадка в общем-то закончилась.

Неблагодарный народ правда заботу не оценил. За четверть века ни одно из этих сооружений не окупилось. Буквально два или три, причем речь идет о небольших комплексах, отбивают операционные затраты.

Доходы всех остальных покрывают от 10 до, в лучшем случае, 40 процентов текущих расходов.

При этом сами эти расходы на содержание составляют десятки миллионов долларов в год. Даже небольшие региональные комплексы платят ежемесячно только коммунальных платежей,

причем по льготным тарифам, на 20-30 тысяч. Что уж говорить про Минск арена, которая ежегодно оплачивает счета на миллионы.

Дворцовая лихорадка закончилась только к середине десятых. Наверное, последним таким громким аккордом стало строительство комплекса Чижовка-арена в 2014 году, который обошелся в 190 миллионов долларов.

Ну и как мы знаем, несмотря на рекордное количество дворцов на душу населения, великой хоккейной державой Беларусь так и не стала.

Последний громкий успех у белорусского хоккея случился в 2002 году, когда благодаря броску Владимира Копатя в ворота шведской сборной белорусская команда вышла в полуфинал Олимпийских игр.

А дальше интересная закономерность, - чем больше становилось дворцов, тем хуже играли белорусские хоккеисты.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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