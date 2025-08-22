Кувыркался дед с клюшкой Ирина Халип

Ледовые дворцы для Лепса и казино.

Фантазия у Рыгорыча всегда была неуемной и безграничной – даже тогда, когда он чувствовал себя в родной стране в относительной безопасности. Если сейчас он в каждой мелькнувшей в углу тени видит народные массы с бело-красно-белыми флагами, то еще лет десять назад ему кругом грезились собственные непонятно откуда взявшиеся дети.

Помню, как он говорил журналистам в 2017 году, когда его спрашивали, когда уже закончится история с ледовыми дворцами в каждом огороде. Лукашенко тогда ответил: мол, мне в моем возрасте уже ледовые дворцы не нужны, мне достаточно «маленького пятачка, чтобы покувыркаться с клюшкой», а все это я делаю для вас, неблагодарные, чтобы все «мои дети в Беларуси – а их миллионы – умели держать клюшку и бегать на коньках».

Я же говорю – фантазия безгранична. Насочинял себе миллионы детей, прекрасно зная, что девушки его не любят и шансов на воплощение в жизнь мечтаний о миллионах маленьких лукашенок с клюшками - никаких. Ну ладно, мечтать не вредно. Но неужто именно для этих несуществующих детей с клюшками он замусорил всю страну ледовыми дворцами?

Металлические ангары, отличающиеся размерами, но схожие уродством, строились на протяжении всех тридцати лет диктатуры. Некоторые, как в Жлобине, стояли годами недостроенными. Другие, недоделанные, в срочном порядке открывали к каким-нибудь «Дажынкам», как в Горках. Третьи, как в Березе, строились за деньги Чижа по приказу Лукашенко, а после ареста Чижа и полного упадка его бизнеса легли мертвым грузом на плечи местных налогоплательщиков. Четвертые, как в Борисове, так и не построили, но горожанам крови попили изрядно, заставляя их (причем как раз летом 2020 года) подписываться за строительство ледового дворца, а не парка с набережной.

Всего в стране 46 ледовых дворцов – больше, чем резиденций. Даже если бы Лукашенко стал настоящим племенным быком, как он мечтает, и занимался бы не арестами инакомыслящих, а исключительно принудительным осеменением, все равно он не смог бы заполнить хоккеистами все эти бессмысленные постройки: жизни бы не хватило. Зато белорусам теперь есть чем любоваться: пустыми ангарами, раскрашенными в непонятные цвета и увязшими в долгах за коммунальные услуги. А у Лукашенко есть повод позлорадствовать: «Вот вы меня, сволочи, ненавидите, все ждете, пока я помру или в тюрьму сяду, но память обо мне вы уже никак не вытравите: выйдете на улицу, увидите железный барак – и вспомните меня».

У каждого диктатора свои причуды – адекватных среди них нет, это все знают. Туркменбаши по всей стране построил собственные золотые статуи, которые поворачивались вслед за солнцем. Но они, по крайней мере, места много не занимали, были легко демонтируемы и не сжирали миллионы бюджетных денег на собственное отопление и водоснабжение. Исчез Туркменбаши – и статуи исчезли, как памятники Сталину, за ночь. Так что если бы Лукашенко повелел отлить себя в золоте с клюшкой и поставить в центре Минска – черт бы с ним, это легко убирается в день революции или некролога. Албанский диктатор Энвер Ходжа построил в стране с двухмиллионным населением 600 000 бункеров. Но они хотя бы находились под землей и не портили ландшафт. Если бы Лукашенко начал рыть норы и тоннели под землей – пусть, не страшно. Но всё, что творится по его желанию или приказу, - вот оно, на поверхности, бросается в глаза, вызывает у нормального человека неописуемую злость, уничтожает все эстетические чувства. Города становятся чужими, как будто по ним на танках проехали оккупанты. И приезжают туда тоже оккупанты.

Почему, собственно, я вообще вспомнила об этих покрытых ржавчиной коробках? Да просто недавно решила проверить: вдруг долгие годы мы все ошибались, и из каждого ледового дворца уже вышли десятки игроков НХЛ. И методично прошлась по сайтам этих самых дворцов. Так вот, большинство их сайтов – это уже реклама онлайн-казино. И только гомельский ледовый дворец скромно приглашает на концерт Лепса. Что и требовалось доказать.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

