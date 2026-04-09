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Лукашенко превратился в ходячий анекдот

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  • 9.04.2026, 12:03
  • 17,238
Лукашенко превратился в ходячий анекдот

Сам создает проблемы, а потом их решает.

Жительница Витебска призвала «девушек, женщин и поддержавших мужчин» поддержать коллективное обращение к Лукашенко в связи с объявленным Годом белорусской женщины. Авторка отдельно подчеркнула, что о злостной критике речи не идет — «просто хотим воспользоваться его обещанием и попросить то, в чем нуждаются витебские женщины», пишет «Салiдарнасць».

Впрочем, совсем без критики все же не обошлось. В тексте обращения говорится, что план мероприятий на Год женщины «разрабатывался преимущественно мужчинами и без проведения социальных исследований и опроса белорусских женщин». Поэтому в нем много шума и общественных мероприятий, но «по сути, никаких изменений или новшеств» на пользу для жизни обычной белоруски.

А чего не хватает женщинам конкретно в Витебске? Авторы обращения просят государство обратить внимание на «спортивно-активную сферу». В частности, говорят о нехватке бань и бассейнов (а в тех, что есть — цены выше столичных).

Кроме того, отмечается в тексте, почему-то у витебских властей нашлись деньги на два больших уличных экрана в парке 1000-летия и новые фонтаны на площади Победы, торговые центры, еще один ледовый дворец, перекладывание тротуарной плитки. А кардиодиспансер, детская стоматология и музыкальные школы, которые «находятся в ужасно плачевном состоянии», пополнили список «забытых проблем».

Всего за пару часов сообщение набрало несколько тысяч просмотров и пару десятков лайков, но вот оставлять в комментариях свои ФИО в публичном доступе горожане не спешат. А из ситуации в целом напрашиваются любопытные выводы.

Во-первых, даже условно-нейтральным гражданам очевидно, что объявленный властями Год женщины — про пиар, шумиху и показуху, но не про реальную, ощутимую помощь и поддержку белорусок. Поэтому не критиковать, а только благодарить Лукашенко за мудрость никак не получается.

Во-вторых, соцсети по-прежнему воспринимаются как более эффективное средство достучаться до «верхов» (причем сразу на уровень правителя, а не облисполкома), чем организуемые чиновниками «горячие линии» и выездные приемы. Хотя публично высказать возмущение, просьбы и требования многие боятся — плавали, знаем, что не для всех блогеров и просителей такая активность хорошо заканчивалась.

Наконец, в-третьих — Лукашенко так пытался создать образ «народного» и «женского» президента, так призывал белорусок жаловаться лично ему, если кто-то вдруг обидит (а он «читает TikTok и обязательно отреагирует»), что на свою голову преуспел.

Теперь именно к нему обращаются виртуальные ходоки любого пола вообще по всем темам, будь то бани, тепло в домах, магазины, детские сады, задержки зарплаты, юридические коллизии, отсрочки от армии, поликлиники, рост цен, алименты, колхозы, дороги и прочие, прочие, прочие. И вот он уже лично открывает поликлинику в Минске — а чем баня в Витебске хуже?

Нередко правителю приходится разруливать им же созданные проблемы — вспомним хотя бы скандальную прошлогоднюю эпопею с картошкой. И, кажется, до воплощения в жизнь старой КВНовской шутки про перебор картошки по телефону: «Хорошая… хорошая… плохая…» — осталось всего ничего.

Как говорится, за что боролись.

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