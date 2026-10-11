Поезда остановились: в Ростове поражен важный мост 3 11.10.2026, 8:28

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Мост имеет критическое значение для логистики оккупационных войск.

В российском Ростове-на-Дону ночью 10 октября прогремела серия мощных взрывов. В результате атаки беспилотников был поврежден разводной железнодорожный мост на участке между Ростовом и Батайском. Из-за повреждений движение поездов по обоим путям временно приостановили, а десятки пассажирских рейсов выбились из графика. Об этом сообщал Telegram-канал Supernova+, а также пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (Северо-Кавказская железная дорога, ветка Российских железных дорог).

«Сегодня, 10 октября, в результате атаки БПЛА на участке Ростов—Батайск был поврежден подъемный мост. В связи с этим движение по обоим путям было временно приостановлено. В 7:49 утра движение по обоим путям железнодорожного моста осуществляется в обычном режиме», — говорится в официальном сообщении.

В то же время в открытых сообщениях, которые удалось проверить, отсутствует подробное описание повреждений конструкций или независимое подтверждение масштабов разрушений.

Впрочем, повреждение моста существенно повлияло на железнодорожное сообщение на юге России.

По данным «Федеральной пассажирской компании», изначально задерживались 25 пассажирских поездов, следовавших по различным маршрутам, в частности между Москвой, Санкт-Петербургом, Адлером, Новороссийском и другими городами. По состоянию на утро 10 октября движение по обоим путям моста уже возобновили. На тот момент задерживались 14 пассажирских и два пригородных поезда, а отставание от расписания составляло от 57 минут до 3 часов 40 минут.

По данным из открытых источников, этот мост имеет критическое значение для логистики оккупационных войск. Через него проходит маршрут, по которому россияне перебрасывают военные грузы, технику и подкрепление на южное направление фронта.

Конструкция ростовского разводного моста состоит из пяти пролетов. Помимо военных эшелонов, по нему курсирует большинство пассажирских поездов, следующих через Ростов, а также значительная часть грузовых поездов гражданского назначения.

Напомним, в ночь на 10 октября в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар, а под удар, по предварительным данным, мог попасть нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

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