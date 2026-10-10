Российский Ростов в огне после атаки дронов 10 10.10.2026, 8:31

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Пылает Новошахтинский нефтеналивной терминал.

В ночь на 10 октября в российском Ростове-на-Дону прогремели взрывы, после которых возник крупный пожар. По предварительным данным OSINT-канала Exilenova+, под удар мог попасть нефтеналивной терминал Новошахтинского завода нефтепродуктов.

Местные жители массово сообщали о звуках взрывов и публиковали в сети видеозаписи, на которых видны большие пламя и густой столб черного дыма.

Фото: Exilenova+

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что регион подвергся воздушной атаке. В 3:36 он написал, что российские силы противовоздушной обороны отражают налет беспилотников, а экстренные службы работают на месте возгорания.

«С вечера предыдущего дня уже сбито более 50 БПЛА. Ростов подвергся воздушной атаке. Возник пожар. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия. Информация будет уточняться», — написал Слюсарь в своём официальном Telegram-канале.

Он также предупредил, что в регионе сохраняется угроза атак беспилотников и что это одна из самых масштабных атак на Ростов за последнее время.

По информации профильных OSINT-каналов, вероятной целью атаки стал нефтеналивной терминал Новошахтинского завода — одного из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, через который нефтепродукты отправляются на транспортировку.

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) — одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий на юге России, расположенное в Ростовской области. Его инфраструктура включает нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону, через который отгружаются готовые нефтепродукты для дальнейшей транспортировки и логистики.

По официальным данным предприятия, мощность этого терминала по отгрузке составляет до 3,5 миллиона тонн в год. Возможные повреждения такого объекта могут существенно повлиять на логистику поставок топлива, хотя в настоящее время масштабы и точный характер повреждений после последних атак уточняются профильными службами.

Отметим, что Новошахтинский завод нефтепродуктов и связанная с ним инфраструктура неоднократно становились мишенью для ударов беспилотников. С начала полномасштабного вторжения объект подвергался атакам как минимум несколько раз в год (в частности, в 2022, 2023, 2024 и 2025 годах).

Предыдущие удары неоднократно приводили к остановке работы технологических установок и масштабным пожарам на территории предприятия из-за его стратегического значения для обеспечения топливом российских войск на южном направлении.

Атака произошла после заявления Трампа о российском дизельном топливе

Атака на Ростов произошла через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Так, по словам Трампа, Россия должна незамедлительно поставить более 300 тысяч тонн дизельного топлива, а впоследствии — дополнительные партии. Министерство финансов США в тот же день сообщило о временном разрешении на поставки российского дизельного топлива на мировые рынки.

Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях нефтяного терминала уточняется.

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