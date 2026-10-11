В Конгрессе США готовят закон, который запретит любую покупку российской нефти 7 11.10.2026, 8:36

6,256

Документ назовут в честь Рональда Рейгана.

В Палате представителей США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать любую покупку российской нефти. Документ назовут в честь Рональда Рейгана.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика в соцсети X.

Документ получит название «Закон Рональда Рейгана «Мир через силу». Анонс раздался через день после того, как президент США Дональд Трамп разрешил России продавать дизель на мировых рынках.

«Мы внесем двухпартийный законопроект, чтобы заблокировать любые закупки российской нефти. Его вынесут на голосование из-за петиции о снятии с рассмотрения, и он будет принят подавляющим большинством», - написал Фицпатрик.

Петиция о снятии с рассмотрения (discharge petition) позволяет вынести законопроект на голосование в обход спикера Палаты представителей. Для этого документ должен подписать 218 конгрессменов, то есть большинство палаты.

Брайан Фицпатрик представляет в Конгрессе штат Пенсильвания и является одним из сопредседателей двухпартийной группы в поддержку Украины. В конце сентября он вместе с коллегами из обеих партий призвал администрацию Трампа не ослаблять санкции против России, предупредив, что это затянет войну.

Решение Трампа вызвало волну критики в Вашингтоне. Согласно соглашению, Москва должна отправить на мировые рынки до 1,8 млн. тонн дизеля , а Минфин США на полгода разрешил покупать российское горючее по всему миру. Сенаторы-демократы Джин Шейгин, Чак Шумер и Элизабет Уоррен назвали это полным предательством Украины и союзников.

Критики напоминают, что только в сентябре Трамп подписал закон имени Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Его приняли с большой поддержкой обеих партий: 86 голосов против 11 в Сенате и 262 против 159 в Палате представителей. Большинство положений закона вступят в силу 18 октября.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com