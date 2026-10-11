Агент Краснов раскрылся 1 Анатолий Амелин

11.10.2026, 9:51

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Пожелаем господину Трампу крепкого здоровья.

Просто хронология событий последнего месяца в рамках «спецоперации».

5–6 сентября 2026 года — очные переговоры в Москве.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и советник Джаред Кушнер посетили Москву.

Они провели личную встречу с Путиным в Кремле.

(!) Похоже, именно здесь было принципиально согласовано дело по дизельному топливу.

6 сентября 2026 года Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли с визитом в Киев.

8 сентября 2026 года состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

(!) Здесь сделка была подтверждена Путиным.

14 сентября 2026 года Трамп впервые объявил о якобы достигнутой договоренности снизить интенсивность атак на российские НПЗ и заявил, что Украина согласилась сократить удары (!).

Украина этого не подтверждала, насколько я знаю.

22 сентября 2026 года — личная встреча лидеров Украины и США в Нью-Йорке. Переговоры были сосредоточены на предложениях по деэскалации, включая возможность взаимного энергетического и морского перемирия.

В этот же день (Трамп уже знал, что соглашение находится в процессе):

22 сентября 2026 года MINERVA ZEN — крупнотоннажный греческий танкер для перевозки нефти и химикатов (Chemical/Oil Products Tanker) отплыл с грузом из Санкт-Петербурга и направляется в порт Саванна (Savannah), расположенный в штате Джорджия на восточном побережье США.

С 24 по 28 сентября 2026 года Кирилл Дмитриев отправился в США. Проводил встречи в Нью-Йорке и Вашингтоне.

9 октября 2026 года Многосторонний раунд в Майами: Украина — США.

Снова в тот же день (как вам такая синхронность?):

9 октября 2026 года — телефонный разговор. Путин и Трамп провели полтора часа в телефонных переговорах. По их итогам Трамп объявил о достижении «дизельного соглашения».

С 10 по 12 октября 2026 года ожидается, что судно прибудет к побережью Соединенных Штатов в период

Похоже, эта спецоперация давно шаг за шагом разворачивалась.

Главная ее цель — восстановление легитимности России за столом переговоров с «большими дядями».

Переговоры и встречи с Украиной не ставили целью достижение мира, а были прикрытием.

«Дизель» не был целью, это лишь один из многих элементов

Например, сегодня Трамп заявил, что Украине нужны выборы нового президента, который согласится на его условия.

Вот так агент Краснов ни словом не выдает себя.

А что мы? Пожелаем господину Трампу крепкого здоровья.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

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