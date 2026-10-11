«Кто без машины, тот на первый рейс не попадает»8
- 11.10.2026, 11:23
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Как белорусы отреагировали на проблемы с «Яндексом» после атаки дронов.
В результате атаки украинских беспилотников повреждена инфраструктура дата-центра «Яндекса» в российском Владимире. Из-за этого в настоящее время не работает сервис заказа такси «Яндекс GO». «Зеркало» рассказало о реакции пользователей сети Threads.
«Минск, среда, вылет 05:10, резерв. Яндекс в [российское] Шереметьево в 04:00 не вызвать, такси 900. Паша (парень девушки. — Прим. ред.) довез на своей, у него оборотка с утра. Кто без машины, тот на первый рейс не попадает», — написала бортпроводница российского «Аэрофлота» с ником sonya.v.reyse
«Минск яндекс мертв. WB вызвал!» — возмущался пользователь с ником djeh85
«Минск, с @yandex.go.belarus все? Чуть не опоздал на работу», — грустит пользователь ta_ild
«Яндекс такси @yandex.go.belarus не работает. У меня одной???» — удивляется пользовательница olga_shaikova_
Аналогичные чувства и у gys_ali: «Утро «доброе» это когда тебе нужно на работу, а ты не можешь вызвать Яндекс 20 минут… Минск, кто в курсе, что там с приложением?»
У пользовательниц есть вопросы и по другим сервисам. «Как ваши Яндекс Карты, народ?» — пишет evgenius_smm_minsk
Тем временем в соцсетях появляются предложения от обычных водителей. «Минск. Кому нужно такси? Пишите», — оставил запись n. yakubenkoo
«Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы», — отмечает «Яндекс».
Это третья атака на дата-центры «Яндекса» за последние дни. 8 октября ВСУ атаковали объект в Сасово Рязанской области, 9 октября — в Калуге.