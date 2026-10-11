закрыть
11 октября 2026, воскресенье, 14:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Кто без машины, тот на первый рейс не попадает»

8
  • 11.10.2026, 11:23
  • 5,070
«Кто без машины, тот на первый рейс не попадает»
Иллюстративное фото

Как белорусы отреагировали на проблемы с «Яндексом» после атаки дронов.

В результате атаки украинских беспилотников повреждена инфраструктура дата-центра «Яндекса» в российском Владимире. Из-за этого в настоящее время не работает сервис заказа такси «Яндекс GO». «Зеркало» рассказало о реакции пользователей сети Threads.

«Минск, среда, вылет 05:10, резерв. Яндекс в [российское] Шереметьево в 04:00 не вызвать, такси 900. Паша (парень девушки. — Прим. ред.) довез на своей, у него оборотка с утра. Кто без машины, тот на первый рейс не попадает», — написала бортпроводница российского «Аэрофлота» с ником sonya.v.reyse

«Минск яндекс мертв. WB вызвал!» — возмущался пользователь с ником djeh85

«Минск, с @yandex.go.belarus все? Чуть не опоздал на работу», — грустит пользователь ta_ild

«Яндекс такси @yandex.go.belarus не работает. У меня одной???» — удивляется пользовательница olga_shaikova_

Аналогичные чувства и у gys_ali: «Утро «доброе» это когда тебе нужно на работу, а ты не можешь вызвать Яндекс 20 минут… Минск, кто в курсе, что там с приложением?»

У пользовательниц есть вопросы и по другим сервисам. «Как ваши Яндекс Карты, народ?» — пишет evgenius_smm_minsk

Тем временем в соцсетях появляются предложения от обычных водителей. «Минск. Кому нужно такси? Пишите», — оставил запись n. yakubenkoo

«Оставшуюся конфигурацию ресурсов считаем неустойчивой. Режим работы платформы является аварийным — рекомендуем задействовать любые другие альтернативные планы по аварийному восстановлению. Каналы коммуникаций с технической поддержкой могут работать нестабильно. Команда работает над оценкой ущерба и возможными планами по возобновлению работы», — отмечает «Яндекс».

Это третья атака на дата-центры «Яндекса» за последние дни. 8 октября ВСУ атаковали объект в Сасово Рязанской области, 9 октября — в Калуге.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич
Эстония готова сражаться
Эстония готова сражаться Леонид Невзлин
Путин принял решение
Путин принял решение Петр Олещук