FT: Кремль объявил охоту на топ-менеджеров европейских оборонных компаний 4 11.10.2026, 12:45

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Охрану руководителей таких предприятий в ЕС усиливают.

Российские спецслужбы наращивают усилия по подготовке покушений на руководителей европейских оборонных компаний, включая производителей беспилотников и комплектующих к ним. Об этом Financial Times сообщили представители пяти европейских разведывательных ведомств. По их данным, Кремль расширяет диверсии и другие «гибридные» операции в Европе, стремясь ослабить поддержку Украины в ближайшие месяцы. На фоне угроз оборонные предприятия усиливают охрану своих руководителей.

По словам источников FT, к организации таких операций в основном причастно Главное разведывательное управление (ГРУ). Оно расширяет сотрудничество с организованными преступными группировками и использует агентурные сети, действующие в разных странах. «Уровень угрозы в Европе вырос. Это касается как имущества, так и людей», — заявил высокопоставленный представитель европейской разведки. Европейские спецслужбы, по информации FT, смогли выявить и предотвратить несколько готовившихся операций. Также в ряде случаев они обнаруживали признаки слежки за потенциальными целями возле их домов и на рабочих местах.

Немецкая внутренняя разведка (BfV) усилила взаимодействие с руководством и сотрудниками оборонных предприятий, в частности рекомендуя им нанимать частную охрану. Глава ведомства Синан Селен предупредил немецких законодателей, что Россия целенаправленно готовит нападения на людей. По его словам, в таких операциях все чаще участвуют организованные преступные группы.

Несколько руководителей оборонных компаний рассказали FT на условиях анонимности, что за последние полгода усилили личную охрану по рекомендации спецслужб. Другие принимают дополнительные меры безопасности только во время зарубежных поездок. Представители отрасли опасаются, что расходы на защиту сотрудников и производственных объектов станут серьезным финансовым бременем, особенно для стартапов. Одна из компаний даже перенесла производство в другую часть Западной Европы из-за угроз со стороны России.

Европейские спецслужбы считают, что подобные операции преследуют не только цель устранить конкретных людей, но и запугать представителей оборонной отрасли, чтобы те опасались сотрудничать с Украиной. Вместе с тем, отмечают собеседники FT, некоторые предполагаемые российские агенты действуют непрофессионально, что позволяет спецслужбам обнаруживать и пресекать их действия.

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