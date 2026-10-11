Сибига: Зеленский пользуется поддержкой украинского народа 6 11.10.2026, 13:10

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Владимир Зеленский

Президент Украины возглавляет страну в период войны за независимость, свободу и достоинство.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавляет государство «в период войны - войны за независимость, свободу и достоинство» - и заслуживает поддержки. Об этом в субботу, 10 октября, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, реагируя на слова президента США Дональда Трампа. Ранее глава Белого дома выразил мнение, что необходимо найти вместо Зеленского нового президента, который сможет «заключить сделку» для завершения войны в Украине, сообщает «Немецкая волна».

Зеленский «пользуется поддержкой украинского народа», и именно народ «имеет право принимать решения», подчеркнул Сибига.

«Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он (Владимир Зеленский. - Ред.) отлично справляется со своими обязанностями», резюмировал руководитель украинского внешнеполитического ведомства.

President @ZelenskyyUa leads our nation in a time of war — a war for independence, freedom, and dignity. He has the support of the Ukrainian people, and they have the right to decide. Statements from abroad only confirm that he is doing his job well. He deserves support. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 10, 2026

Лондон солидарен с Киевом

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем в свою очередь «подтвердил полную солидарность» с Киевом в телефонном разговоре с украинским лидером. Сообщение об этом офис британского премьера опубликовал вскоре после высказываний Трампа. Неизвестно, обсуждали ли слова главы Белого дома Бёрнем и Зеленский.

Министр в ФРГ говорит о «моральном банкротстве»

Министр по делам семьи ФРГ Карин Прин (Karin Prien) - первой из членов правительства Германии - прокомментировала заявления главы Белого дома. «Ради нескольких литров дизельного топлива. Какое моральное банкротство», - написала она в личном аккаунте в соцсети X.

Für ein paar Liter Diesel. Was für ein moralischer Bankrott. https://t.co/JbVu8Vr5Me — Karin Prien (@PrienKarin) October 10, 2026

По словам Дональда Трампа, США говорили Зеленскому, что он «может делать с Россией что угодно», но не должен бить по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), потому что это - «мировая проблема». Однако удары по НПЗ не прекратились, подчеркнул Трамп. «Он (Зеленский - Ред.) хочет создавать проблемы миру. Он хочет создавать проблемы нашим фермерам из-за дизельного топлива, поскольку Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру. Ему (Зеленскому - Ред.) бы лучше, черт возьми, прекратить это (удары по НПЗ - Ред.)», - добавил американский лидер.

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