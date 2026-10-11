Адлерские поезда объезжают участок границы Беларуси с Россией в районе Гомеля

Адлерские поезда объезжают участок границы Беларуси с Россией в районе Гомеля1
- 11.10.2026, 13:26
Нештатную ситуацию объясняют «техническими причинами».
Поезда Адлер — Минск и Минск — Адлер 11 октября объезжают участок границы с Россией в районе Гомеля. Их пустят через Смоленск и Оршу. О изменениях в маршруте и в расписании сообщила Белорусская железная дорога.
Нештатную ситуацию объясняют «техническими причинами».
Поезд №301, отправившийся из Адлера 9 октября, вместо станции Гомель пройдет через станции Брянск, Смоленск, Орша-Центральная — и далее до Минска. Для пассажиров, планировавших выйти в Гомеле и на станциях участка Гомель — Минск, назначен дополнительный поезд. Так же как и для тех, кто планировал добраться на поезде из Адлера от Гомеля до Минска.
Поезд №302 Минск — Адлер 11 октября следует по действующему расписанию до станции Гомель, а затем — измененным маршрутом через Могилев, Оршу, Смоленск, Брянск. И далее возвращается на свой маршрут.