Зеленский назвал главное условие прекращения ударов по российским НПЗ 15 11.10.2026, 14:15

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Владимир Зеленский

Фото: Getty Images

Президент Украины поставил ультиматум Кремлю.

Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по украинской энергетике.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский подчеркнул, что реальная причина войны в Европе – это Россия.

По его словам, уже сегодня можно остановить удары по энергетике, но российский диктатор Владимир Путин не хочет этого делать.

«Украина будет готова прекратить удары по российским НПЗ, если Россия перестанет наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и подлинными гарантиями», - отметил президент Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп потребовал, чтобы Украина немедленно прекратила удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В украинских властях позицию четко обозначили: атаки на НПЗ будут продолжаться до тех пор, пока не будет энергетического перемирия.

Между тем Трамп снова упрекнул президента Украины Владимира Зеленского «нежеланием договариваться» и похвалил российского диктатора Владимира Путина за заключение дизельного соглашения.

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