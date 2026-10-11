В Минсвязи рассказали, почему перестал работать портал «Обращения.бел»4
- 11.10.2026, 14:21
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Об утечке данных белорусов ведомство молчит.
11 октября Министерство связи и информатизации Беларуси написало в телеграм-канале, что сервисы государственной системы учета и обработки обращений граждан и организаций на время вышли из строя.
Причину сбоя в министерстве назвали одну — технические работы. Об их завершении и восстановлении доступа обещали сообщить отдельно, но сроки не уточнили.
Через «Обращения.бел» граждане подают в госорганы заявления, предложения и жалобы и отслеживают, как они рассматриваются. Начиная с 2023 года именно эта платформа остается единственным каналом для электронных обращений в государственные учреждения.
Незадолго до этого появились сведения о том, что данные пользователей сервиса попали в сеть. В телеграм-боте «Шерлок» нашли их имена и контактные данные, иногда — идентификационные номера, а также содержание самих обращений. В числе прочих там оказались письма пропагандистки Людмилы Гладкой и пророссийской активистки Ольги Бондаревой.
Официального заявления об утечке не публиковалось.